Coopercam participa de reuniões sobre segurança da safra e energia

Encontro discutiu estratégias de fortalecimento do setor cafeeiro, principalmente sobre a questão da segurança da safra 2025.

Foto: Coopercam

No dia 31 de março, a Coopercam, representada pelo presidente José Márcio Rocha, participou de uma reunião realizada em Nova Resende-MG, convocada pelo deputado federal Emidinho Madeira e com a presença do deputado estadual Antônio Carlos Arantes. O encontro reuniu poder público, produtores rurais, forças de segurança e representantes de cooperativas do agronegócio para discutir estratégias de fortalecimento do setor cafeeiro, principalmente sobre a questão da segurança da safra 2025.

Uma novidade foi a apresentação de um programa especial de segurança para o período de safra e entressafra, conduzido pela Polícia Militar. O coronel Jardel Trajano de Oliveira Gomes e o tenente-coronel Daniel Ladeira, do 29º Batalhão de PM de Poços de Caldas, explicaram como as ações coordenadas ajudarão a proteger os produtores e a produção cafeeira.

“A questão da segurança para esta safra é uma preocupação muito grande entre os cafeicultores. A Coopercam participou desta reunião porque acredita que todos os interessados na cadeia do café devem trabalhar juntos nas estratégias de segurança durante este período. Com certeza, iremos fazer o melhor para assegurar os grãos de nossos cooperados”, explica o presidente da cooperativa.

Cemig

Outra pauta importante tratada no encontro convocado pelo deputado foi sobre os problemas enfrentados pelo setor do agronegócio em relação à energia fornecida pela Cemig. Representada por cinco diretores e 12 funcionários, a estatal ouviu as demandas e as pendências, e a Cemig se prontificou a responder todas as questões levantadas em um prazo de 30 dias. Para Emidinho Madeira, o diálogo é melhor forma de resolver as pendências e melhorar a infraestrutura da energia para quem trabalha e produz.

