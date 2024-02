Coopercam inicia 2024 com exportação de cafés para a Europa

Esta exportação mostra que os cafés produzidos pelos cooperados Coopercam vêm conquistando paladares do outro lado do oceano.

Foto: CCCMG

­O ano de 2024 começou com uma grande novidade. A Coopercam está além-fronteiras ao realizar o carregamento, no mês de janeiro, de cinco containers de café arábica para a Europa, mais especificamente para o Reino Unido, a Bélgica e a França.

Esta exportação mostra que os cafés produzidos pelos cooperados Coopercam vêm conquistando paladares do outro lado do oceano. As exportações de café da cooperativa tiveram início em 2022 e provam que os produtores de Campos Gerais e região produzem grãos de qualidade inigualável, principalmente frente às exigências do mercado mundial de café.

Helvio Zacaroni, gerente do Departamento de Café, comenta suas expectativas para o ano de 2024, que deve ser promissor para o mercado cafeeiro. “Estamos orgulhosos e honrados em poder levar os cafés de nossos cooperados para o mercado exterior. Iniciar o ano dessa forma nos inspira a buscar cada dia mais a inovação e o desenvolvimento que os nossos cooperados merecem”.

“Acreditamos no potencial dos nossos cafeicultores e no café excepcional que cultivamos. Essa exportação é um marco significativo para a Coopercam, pois prova o nosso compromisso com a qualidade e a sustentabilidade. Agradecemos a todos os nossos cooperados, parceiros e apoiadores que estão ajudando a tornar possível essas exportações. Juntos, estamos construindo um futuro promissor para a cafeicultura de Campos Gerais e região”, diz o presidente da Coopercam, José Márcio Rocha.

Fonte: Coopercam / Notícias Agrícolas