Coopercam arrecada R$ 30 mil para reformar maternidade de Campos Gerais

Iniciativa beneficiará diretamente mulheres e gestantes dos municípios de Campos Gerais, Campo do Meio e do distrito de Córrego do Ouro

Foto: Coopercam

A Coopercam realizou, no dia 15 de junho, no Parque de Exposições José Júlio Coelho, em Campos Gerais, a 4ª edição da Ação Entre Amigos – Unidos pela Cooperação. O evento, que já se tornou tradicional, reforça o compromisso da cooperativa com a solidariedade e o desenvolvimento social da região. Com público estimado em três mil pessoas e com o apoio voluntário de 40 colaboradores, a ação foi um grande sucesso e arrecadou R$ 30 mil, valor que será integralmente destinado à reforma da maternidade Dr. Salvador de Mesquita, do Hospital São Vicente de Paulo.

A iniciativa beneficiará diretamente mulheres e gestantes dos municípios de Campos Gerais, Campo do Meio e do distrito de Córrego do Ouro, que passarão a contar com uma estrutura mais adequada e humanizada para o nascimento dos bebês. Um passo significativo para oferecer à população um serviço essencial com mais dignidade, qualidade e segurança.

Realizado desde 2013, o Dia de Cooperar na Coopercam já soma 13 anos de história e é um marco do voluntariado e do espírito cooperativista. Em 2025, a ação foi integrada à programação do tradicional Arraiá de Campos Gerais, e a cooperativa também foi patrocinadora do evento. O público contou com apresentações culturais das escolas do município e com show do cantor Antônio Marcos, promovendo momento de integração educação e solidariedade na comunidade.

“Sob o lema ‘atitudes simples movem o mundo’, o Dia de Cooperar 2025 promovido pela Coopercam reafirma o propósito maior do cooperativismo: transformar realidades a partir do coletivo. Em um momento em que muitas cidades enfrentam dificuldades para manter serviços básicos de saúde, poder contribuir com a retomada da maternidade local é, para a Coopercam, um motivo de grande orgulho e emoção. Acreditamos que cuidar das pessoas, valorizar nossa comunidade, preservar o meio ambiente e compartilhar experiências por meio do voluntariado é o verdadeiro espírito cooperativista”, destaca a diretoria da cooperativa.

Fonte: Coopercam