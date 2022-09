Cooperativa Recicla Guaxupé comemora 2 anos de fundação

Através da reciclagem, a realidade socioambiental de Guaxupé vem mudando, mas desafio de conscientização da população ainda é grande.

Foto: Divulgação Prefeitura de Guaxupé.

Fundada em 28 de agosto de 2020, a Cooperativa Recicla Guaxupé, implantada na cidade através do Programa Recicleiros Cidades, trabalho que envolve prefeituras, empresas, cidadãos e, claro, catadores, já recebeu 421,3 toneladas de materiais recicláveis em sua Unidade de Processamentos, onde trabalham 20 cooperados.



No dia a dia, a cooperativa encara um desafio comum: aumentar os números da reciclagem através da conscientização dos munícipes, afinal, estudos realizados pela equipe técnica do Instituto Recicleiros estimam que a população de Guaxupé produza por volta de 250 toneladas de material reciclável por mês, mas, infelizmente, apenas cerca de 20 toneladas mensais chegam à cooperativa, o que representa apenas 8% da capacidade total de materiais recicláveis produzidos na cidade.



É importante lembrar que quase todo o material que não é enviado para a reciclagem, vai para o aterro sanitário, onde levará anos, décadas e até séculos para se decompor. Recentemente o antigo “Lixão” de Guaxupé foi desativado. Todo o material não reciclável é encaminhado para um aterro na cidade de Tapiratiba. O local onde antes funcionava este aterro na cidade está passando por uma reformulação, com o plantio de mudas de diversas espécies e um trabalho de recuperação do solo no local.

Mas como os cidadãos podem contribuir para que Guaxupé atinja todo seu potencial Recicleiro? É



simples: separando e descartando corretamente os resíduos recicláveis. E, também, incentivando familiares, amigos e vizinhos a entrarem para a corrente do bem da reciclagem. Porque no fim, para os catadores, tal medida representa trabalho mais salubre, mais qualidade de vida, além de melhores rendimentos, que permitem emancipação financeira, dignidade e liberdade.

Vale lembrar que a cidade que recicla também ganha uma série de benefícios, como a facilitação da limpeza urbana, diminuição da quantidade de resíduos em aterros sanitários, redução do risco de contaminação do solo, água e do ar, minimização dos riscos de doenças, entre muitos outros benefícios.

Quais os materiais que podem ser reciclados?

Papéis: Jornais, revistas, caixas de papelão, papéis de escritório, cadernos, livros, embalagens longa-vida etc.

Plásticos: Garrafas de refrigerante, sacolas de supermercado, brinquedos, CDs, embalagens de produtos de limpeza etc.

Vidros: Garrafas de bebidas, copos, potes de alimentos, vasilhames etc.



Metais: Latas de refrigerante, latas de conservas e outros alimentos, tampas, embalagens de produtos congelados etc.



Consulte o site chegouareciclagem.org.br para saber o dia e o horário que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro. E vamos juntos fazer história.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé.