Cooperativa dos Cafeicultores de Três Pontas celebra 64 anos de história

Foram 144 fundadores, homens visionários que acreditaram no potencial da união para transformar a realidade da cafeicultura local.

Fundada em 18 de julho de 1960, na atual sede da Associação Comercial de Três Pontas, a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas nasceu com a missão de fortalecer os produtores da região por meio do cooperativismo. Foram 144 fundadores, homens visionários que acreditaram no potencial da união para transformar a realidade da cafeicultura local.

Ainda em seu ano de fundação, a cooperativa adquiriu seu primeiro armazém e maquinários para rebenefício de café. Em 1964, deu início ao segundo negócio, com a abertura de um laticínio para recebimento e comercialização de leite. Já em 1971, passou a produzir no próprio laticínio. Em 1981, inaugurou sua primeira loja agropecuária, oferecendo insumos diversos para apoiar o manejo agrícola e pecuário dos cooperados.

Entre 1980 e 2015, a Cocatrel expandiu sua atuação geográfica e diversificou seus negócios. Em 1982, inaugurou o armazém matriz em Três Pontas e a loja de insumos em Carmo da Cachoeira. Em 1983, foi aberta a loja agropecuária em Nepomuceno, além do início das vendas de laticínios ao varejo. Em 1984, criou o departamento de fertilizantes e, no ano seguinte, inaugurou a torrefação para prestar serviços de torra e moagem aos cooperados. A partir de 1986, passou a industrializar o próprio café, com marcas próprias.

Hoje, com presença em 15 cidades e atuação em mais de 125 municípios, a Cocatrel conta com mais de 9 mil cooperados. É a segunda maior cooperativa do agronegócio mineiro, segundo o Anuário do Cooperativismo Mineiro (Sistema Ocemg), e a segunda maior cooperativa de café do Brasil, conforme o ranking Valor 1000 de 2024, do Jornal Valor Econômico. A força desse modelo se traduz em soluções seguras, rentáveis e sustentáveis, pautadas por condutas éticas com colaboradores, fornecedores, compradores e comunidades.

Transparência, confiança e resultados recordes

A governança da Cocatrel é um diferencial que inspira confiança. A cooperativa investe em auditorias internas e externas, conselhos fiscal, consultivo e administrativo atuantes, além do sistema de gestão SAP. Canais como revistas, mídias digitais, assembleias e pré-assembleias garantem proximidade e transparência com o cooperado. Todo esse comprometimento se reflete em conquistas notáveis: em 2024, a Cocatrel registrou o recebimento de 1,75 milhão de sacas de café e um faturamento recorde de R$ 3,3 bilhões de reais. Em 2025, também alcançou o recorde de recebimento de soja, com 450 mil sacas.

Valorizar o produtor sempre foi um dos principais compromissos da Cocatrel. Através da ação “Nossa Força em Movimento”, realizada em 2025, a cooperativa converteu créditos tributários em investimentos, adquirindo 18 caminhões, três pás carregadeiras e uma retroescavadeira, otimizando a logística e a operação.

O Grupo Cafeína, formado por mulheres produtoras de café, segue em expansão, com núcleos em Três Pontas, Ilicínea, Nepomuceno, Santana da Vargem e Carmo da Cachoeira. Também foi criado o programa “Primeiros Passos Cafeína Cocatrel”, que oferece suporte técnico e emocional para mulheres na gestão de propriedades familiares.

Outro projeto pioneiro é o programa “Prêmio Melhores Cafés Cocatrel”, que, ao contrário de concursos tradicionais, seleciona os melhores cafés entre todas as amostras recebidas na cooperativa, em um processo às cegas. Em 2024, foi lançado o “Prêmio Melhores Cafés Cafeína Cocatrel”, promovendo a exportação e a comercialização de cafés com valor agregado nas cafeterias da cooperativa e loja online, sempre com foco em valorizar o produtor e sua propriedade.

O departamento de sustentabilidade tem garantido à Cocatrel posição de destaque no cenário internacional. A cooperativa avançou na adequação às normas da União Europeia, ampliando seu acesso ao mercado europeu. Em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), desenvolveu o projeto “Cafeicultura Sustentável – Sistema de Compensação de Crédito de Carbono”, remunerando pequenos produtores que adotam práticas regenerativas. Também participou da implantação de fossas ecológicas por meio do projeto ATPS, promovido pela Ocemg.

A Cocatrel tem promovido importantes eventos voltados para o fortalecimento técnico e comercial dos cooperados. Entre 2024 e 2025, realizou a 17ª e 18ª Fecon, esta última com estrutura 100% coberta e formatos inovadores de estandes. Também foi realizadora e organizadora da 28ª Expocafé, que contou com cerca de 160 estandes e movimentou mais de R$ 750 milhões em negócios iniciados e público de mais de 20 mil pessoas.

No campo da educação, foram realizados mais de 40 cursos de capacitação para colaboradores e mais de 25 palestras para cooperados. O projeto “Gestão em Foco”, desenvolvido pelos setores de Inteligência de Mercado e Recursos Humanos, tem contribuído para o aprimoramento técnico e a liderança dentro da cooperativa.

Em tecnologia, o novo App Cocatrel trouxe mais agilidade e autonomia para o cooperado, permitindo acesso a saldos, contratos, boletos, guias e informações do mercado de café. O atendimento por WhatsApp e o portal do cooperado seguem como canais eficientes de comunicação e consulta.

Novas inaugurações e fortalecimento da estrutura

Nos últimos meses, a Cocatrel ampliou sua presença física com inaugurações estratégicas. Em abril de 2025, foi inaugurada a loja agropecuária em São Francisco de Paula. Em junho, a cooperativa iniciou as operações no Complexo Ilicínea, com a entrega de um armazém moderno de 6 mil m² e capacidade de recebimento de 120 toneladas de café por dia. Em breve será inaugurado a nova loja agropecuária no local. Já em julho, foi aberto oficialmente o Armazém Bela Vista, em Três Pontas, local para o recebimento de cafés baixos.

Na segunda quinzena de julho, a Cocatrel inaugurou a sede da COEXP – Cocatrel Exportadora, em mais um movimento estratégico de fortalecimento do mercado cafeeiro. A COEXP se dedica exclusivamente à exportação de cafés comerciais, que, mesmo fora da categoria de especiais, representam uma importante parcela da produção e garantem liquidez aos cooperados. Em breve, mais inaugurações estão previstas como, a Cocatrel Express que fica anexa ao Laticínio Cocatrel, em Três Pontas e novo armazém em Coqueiral.

Neste aniversário de 64 anos, a Cocatrel expressa sua gratidão. Aos cooperados, pela confiança. Aos colaboradores, pelo empenho diário. Aos fornecedores e compradores, por acreditarem na força do cooperativismo. Essa história é construída com trabalho, união e sonhos. E continuará sendo assim: juntos, seguindo fortes, para transformar a vida de cada pessoa que faz parte da nossa Cocatrel.

