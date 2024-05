Convite à Comunidade Cultural de Três Corações

Essa é uma oportunidade única para fortalecer nossa identidade cultural, promover a inclusão e a diversidade artística, e garantir que os recursos sejam distribuídos de maneira eficaz e transparente, beneficiando um amplo espectro de iniciativas culturais em Três Corações.

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura (SELTC), tem o prazer de comunicar a todos os artistas, gestores culturais e interessados na cultura local que nesta quarta-feira, dia 15 de maio de 2024, às 20h acontecerá uma reunião essencial na Casa da Cultura Godofredo Rangel, localizada na Praça Pelé. Este encontro tem como objetivo discutir a implementação e os benefícios da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – Lei nº 14.399 de 2022, que representa um marco no apoio emergencial aos artistas, trabalhadores da cultura e espaços culturais afetados pela crise econômica, assegurando um investimento de R$ 556.781,00 a ser distribuído aos artistas de Três Corações desde que em cumprimento às normas para serem contemplados.

Durante a reunião, outros temas importantes também serão abordados, dentre eles: a formação do novo Conselho Municipal de Política Cultural, o papel dos conselheiros, o regimento interno e o cronograma para a eleição do conselho. Essa é uma oportunidade única para fortalecer nossa identidade cultural, promover a inclusão e a diversidade artística, e garantir que os recursos sejam distribuídos de maneira eficaz e transparente, beneficiando um amplo espectro de iniciativas culturais em Três Corações.

Contaremos com a presença de Ronildo Prudente, membro do Conselho de Políticas Culturais, que estará disponível para esclarecer dúvidas e discutir as potencialidades da PNAB para nossa comunidade.

Sua participação é fundamental para o sucesso dessa iniciativa. Venha fazer parte dessa conversa e contribuir para o desenvolvimento e enriquecimento cultural de Três Corações. Não perca essa chance de explorar as possibilidades que essa legislação oferece para o nosso município.

