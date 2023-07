Consultoria e Curso gratuitos são oferecidos a 10 empresas de Campanha através do Senai, Sebrae e Prefeitura

O foco é nas empresas de fabricação têxtil, de moda e confecção e artefatos de couro.

Foto: Prefeitura de Campanha

Uma rodada de consultorias gratuitas e um curso foram lançados para 10 empresas da Campanha! Agora, em parceria com o SENAI, a Prefeitura da Campanha, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e com apoio do SEBRAE, o projeto visa fortalecer empreendimentos locais.

A reunião de abertura aconteceu na noite desta quarta-feira (05/07) no Museu Regional e os treinamentos serão realizados em grupo (no Museu Regional) e individualmente (nas próprias empresas), com previsão de conclusão em setembro deste ano, em Campanha. Desta vez, o foco é nas empresas de fabricação têxtil, de moda e confecção e artefatos de couro.

O objetivo é impulsionar os empreendimentos, tornando-os mais produtivos e lucrativos, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade e gerando empregos e renda. A iniciativa faz parte da política de incentivo ao desenvolvimento adotada pelo Governo Municipal.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Nilber Martins, as empresas serão fortalecidas com esse curso oferecido pelo SENAI e Prefeitura, com o apoio do SEBRAE. Para ele, “o acompanhamento coletivo e personalizado é uma grande oportunidade para as empresas locais, visando aumentar a produtividade, reduzir desperdícios, melhorar a qualidade dos processos e aumentar a lucratividade. A Prefeitura continua empenhada em fortalecer os negócios locais, proporcionando capacitações, consultorias e o acompanhamento da cadeia produtiva dos empreendimentos locais. Com maior produtividade, as empresas poderão expandir seus negócios, contratar mais pessoas e fortalecer a economia do Município”, ressaltou.

Fonte: Prefeitura de Campanha