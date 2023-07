Consultas e exames oftalmológicos são levados para dentro das escolas de Pouso Alegre

Os mutirões são realizados gradativamente para atender o maior número de alunos possível, oferecendo maior qualidade de vida e melhora na aprendizagem dos estudantes.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Educação e Saúde, realizou nesta quarta-feira (5) o Mutirão da Visão na Escola Municipal Doutor Ângelo Cônsoli, conhecido como CIEM Fátima. A ação atendeu cerca de 100 crianças entre 4 e 15 anos.

“Problemas na visão podem levar ao prejuízo no aprendizado, acarretando em consequências como repetência escolar, evasão e baixa autoestima. Contudo, sabemos que nem todos possuem condições de arcar com esse cuidado. Então, como nós priorizamos uma educação de qualidade, que é composta por inúmeros fatores, nós levamos essa ação até as unidades escolares do município para que os alunos possam ser avaliados por profissionais adequados, fazerem o exame e detectar se algum dos alunos possui alguma necessidade especial, auxiliando dessa forma, esse cuidado tão importante” pontua o Prefeito, Cel Dimas.

Os mutirões são realizados gradativamente para atender o maior número de alunos possível, oferecendo maior qualidade de vida e melhora na aprendizagem dos estudantes.

“Trouxe minha filha pela primeira vez no Mutirão da Visão. Eu acho essa ação muito importante, inclusive, eu precisava levá-la ao Oftalmologista, estava aguardando a consulta pelo SUS, pois ela vinha tendo fortes dores de cabeça. E coincidiu de o mutirão acontecer na escola hoje. Estamos aqui para realizar o exame e está sendo ótimo.

Os pais que desejam que o filho passe pela consulta podem procurar a direção da escola para colocar o nome dele na listagem.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre