Construção do Centro Administrativo de Poços de Caldas chega a 180 dias de obra

Um marco na história da cidade que promete facilitar a vida da população e trazer economia aos cofres públicos

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Há 180 dias, um projeto ambicioso começou a ganhar forma em Poços de Caldas. A construção do Centro Administrativo, que abrigará todas as secretarias municipais num único edifício, está em pleno andamento, e já alcançou uma etapa crucial: o reboco e o início dos acabamentos externos.

Localizado na região central da cidade, o Centro Administrativo vai concentrar todas as secretarias em um único prédio, a cidade ganhará em eficiência, agilidade e economia.

O projeto, que contempla uma área construída de aproximadamente 14 mil metros quadrados e uma área total de 46 mil metros quadrados, formando um verdadeiro complexo administrativo, também abrigará a rodoviária municipal e a guarda municipal. Essa integração de serviços e departamentos municipais em um único local é vista como um passo importante para a modernização da administração pública e a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.

Segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião, os trabalhos de construção estão avançados, com todos os pavimentos estruturados e a fase de concretagem concluída, preparando as áreas para a execução das instalações internas. “Simultaneamente, já foram implementados contrapiso e reboco interno. Esse progresso demonstra o comprometimento das equipes envolvidas em garantir que o Centro Administrativo de Poços de Caldas seja entregue dentro do prazo previsto e com a qualidade esperada.”

A concentração de todas as áreas administrativas em um único prédio representa uma mudança significativa na forma como o governo municipal opera. Isso facilita o acesso da população aos serviços oferecidos, agiliza os processos internos entre as secretarias e, a longo prazo, trará economia aos cofres públicos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas