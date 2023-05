Construção de ciclovia, em Pouso Alegre, é iniciada na Via Faisqueira

A Via Faisqueira terá três braços de acesso à Avenida Antônio Scodeler e inclui 2.393,71 metros de pista dupla com largura de 32,20m.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

As obras para a construção da Avenida Faisqueira, em Pouso Alegre, seguem avançando com o objetivo de entregar a via o mais rápido possível para que a população possa usufruir do espaço.

O Prefeito Cel Dimas visitou o local na tarde desta quarta-feira (24) para acompanhar as obras. “Esta é uma importante via e uma obra complexa. No momento, além dos braços que estão sendo feitos, também estão fazendo o passeio e iniciamos a construção da ciclovia que possui 3 metros de largura. Buscamos entregar a primeira etapa agora em junho para beneficiar mais de 35 mil pessoas que moram na região ligada à BR-459”.

A Via Faisqueira terá três braços de acesso à Avenida Antônio Scodeler e inclui 2.393,71 metros de pista dupla com largura de 32,20m.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre