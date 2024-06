Conservatório Musical de Poços de Caldas realiza Arraiarte

A festa, que foi aberta à comunidade, reuniu grande público, especialmente familiares dos alunos.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Eita, que o Arraiarte do Conservatório Musical teve bão demais da conta, sô! Neste ano, a tradicional festa junina foi realizada no Salão Paroquial da Igreja Nossa Aparecida, que ficou completamente lotado na noite da última quarta-feira (5). O público pôde presenciar as apresentações dos alunos e ainda saborear as delícias da melhor época do ano.

Na programação, apresentações das diversas turmas da Musicalização Infantil. Os caipirinhas capricharam nos trajes típicos e arrasaram nas tradicionais músicas juninas, como Cai, cai, balão e Capelinha de melão, entre muitas outras. Grupos de instrumentos, como flauta doce e piano, também se apresentaram, além dos próprios professores do Conservatório.

Os servidores também se revezaram na cozinha, no caixa, no bar e nas brincadeiras, como pescaria e argolas. A decoração, com direito a painéis para as fotos, toda inspirada nas festas juninas nordestinas, chamou a atenção dos presentes. A festa, que foi aberta à comunidade, reuniu grande público, especialmente familiares dos alunos.

Todo o valor arrecadado foi para a Associação Amigos do Conservatório. “Queremos agradecer toda a equipe do Conservatório, que tornou possível a realização do nosso Arraiarte e também aos alunos e suas famílias, que tornaram este momento tão especial. Sem dúvida, a festa realmente superou todas as nossas expectativas”, destacou o coordenador do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani, Gabriel Angeli.

Além de promover a confraternização entre os alunos, o Arraiarte também proporciona a prática musical aos estudantes, fortalecendo o trabalho pedagógico desenvolvido no primeiro semestre.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas