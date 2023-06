Conselho Empresarial do Sul de Minas realiza encontro em São Lourenço

CESUL tem como objetivo promover a melhoria dos negócios locais.

Foto: Unis

No dia 02/06 foi realizada mais uma reunião do Conselho Empresarial do Sul de Minas da Região da Mantiqueira, na Faculdade Unis São Lourenço, e reuniu empresários e autoridades da região para capacitação e networking.

O palestrante convidado foi Paulo Gala, professor da FGV e economista-chefe do banco Master. Ele abordou temas como inovação, desenvolvimento nacional e regional, e ressaltou a importância das empresas locais buscarem maior diferenciação em seus produtos e serviços.

Paulo Gala também destacou a necessidade de união entre o setor público, universidades e o setor privado para impulsionar o processo de inovação e desenvolvimento econômico.

O CESUL tem como objetivo promover a melhoria dos negócios locais por meio de palestras relevantes, networking, benchmarking cooperativo e serviços especializados. Além disso, representa os empresários do Sul de Minas junto às esferas públicas, levantando, debatendo e reivindicando demandas locais.

A reunião contou com o apoio do Sebrae, Unimed Circuito das Águas e Sicoob Credivar.

Fonte: Unis