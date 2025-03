Conselho de Políticas sobre Drogas é criado em Alfenas

Membros foram escolhidos durante o 1º Seminário de Políticas Públicas Sobre Drogas

Foto: Prefeitura de Alfenas

Na última quinta-feira, dia 20 de março, foi realizado em Alfenas o 1º Seminário Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas no Auditório Leão de Faria, na UNIFAL.

O seminário contou com palestras e mesa redonda no período da manhã e à tarde ocorreram as eleições para o COMPOD (Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas).

Após a eleição dos membros a composição do novo conselho ficou da seguinte forma:

Eleitos como usuários do SUS:

1-Cristiane Maria de Oliveira

2-Evely Lopes Monteiro

3-Karina Faleis Almeida do Amaral

Entidades:

1-Sueli de Carvalho Vilela (UNIFAL)

2-Virgínia Maria Camilo (Arco íris – Aliança de Misericórdia)

3-Anna Flávia Castro Cardoso (CRDH)

4-Diego José Silva (Conselho de Saúde)

Secretaria de Saúde:

• Coordenador de Políticas sobre drogas: Olinto Codignolli Netto

• Profissional área da saúde: Paulo Roberto de Paiva

Secretaria de Educação:

• Juliana Renata Miguel (titular)

• Suplente: Amanda Caroline de Assis Venâncio

Secretaria de Ação Social:

• Nilson Alcides Paula Santos

Secretaria da Juventude:

• Leisluce Vilela Andrade

Os membros da Polícia Militar e da Secretaria de Defesa Social ainda serão indicados.

Fonte: Prefeitura de Alfenas