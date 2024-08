Conselho de Contabilidade promove seminários em Pouso Alegre com foco em desenvolvimento profissional e contabilidade pública

Inscrições estão abertas para eventos que capacitarão profissionais da contabilidade do Sul de Minas.

Foto: Divulgação

O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG) promove, no dia 29 de agosto, dois seminários gratuitos em Pouso Alegre: o “Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Sul de Minas” e o “Seminário Contabilidade Pública”. Os eventos acontecerão no auditório do Marques Plaza Hotel, localizado na Av. Prefeito Tuany Toledo, 801, Fátima II, Pouso Alegre – MG.

Neste ano, o CRCMG apresenta o “Seminário de Contabilidade Pública” como uma novidade na região. O evento, que ocorrerá pela manhã, contará com especialistas renomados do setor público, que compartilharão suas experiências e discutirão tendências e desafios da área.

Já o tradicional “Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional”, do projeto “CRCMG mais perto de você”, com edições realizadas anualmente nas cidades polo de Minas Gerais, acontecerá à noite. O objetivo é promover o aprimoramento profissional e a troca de experiências entre os profissionais da contabilidade da região, oferecendo palestras com temas técnicos e voltados para o desenvolvimento humano, aplicados à gestão das organizações contábeis públicas e privadas.

A presidente do CRCMG, Suely Marques, destaca que essa é uma importante iniciativa para que os participantes se mantenham atualizados quanto às exigências do mercado. “É com imenso prazer que anunciamos os seminários de ‘Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Sul de Minas’ e de ‘Contabilidade Pública’, que ocorrerão em Pouso Alegre. Esses eventos refletem nosso compromisso com a formação contínua e o fortalecimento da profissão contábil em Minas Gerais.”, afirma.

Durante os seminários, serão realizadas as seguintes palestras:

As inscrições podem ser feitas diretamente nos links abaixo:

Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Sul de Minas: https://seminarios.crcmg.org.br/pouso-alegre/

Seminário de Contabilidade Pública: https://www1.cfc.org.br/sisweb/SGEWebSgi/View/User/login.aspx?UTL

Os links das inscrições também estão disponíveis no portal do CRCMG (www.crcmg.org.br), no menu “Desenvolvimento Profissional” – “Inscrições”.

Os eventos são gratuitos, pontuados no Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) e têm como público-alvo os profissionais da contabilidade do setor público e privado e os estudantes de Ciências Contábeis da região.

Em ambos os seminários, o Conselho convida os participantes a contribuir para uma ação social levando um litro de água de coco ou uma lata de leite em pó no dia e no local do evento. O CRCMG doará as arrecadações a uma instituição de caridade da região.

PROGRAMAÇÃO

Seminário de Contabilidade Pública

8h30min – Credenciamento

9h – Abertura, com a presidente do CRCMG, contadora Suely Maria Marques de Oliveira

com a presidente do CRCMG, contadora Suely Maria Marques de Oliveira 9h15min – Palestra “Inventário”, com Carla Renata Leal Carneiro, integrante do Grupo de Estudos Técnicos da Área Pública do CRCMG e diretora de contabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG)

com Carla Renata Leal Carneiro, integrante do Grupo de Estudos Técnicos da Área Pública do CRCMG e diretora de contabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) 10h15min – Coffee break e visita à feira de negócios

10h30min – Palestra “Governança pública”, com Érico Souki Munayer, vice-coordenador do Grupo de Estudos Técnicos da Área Pública do CRCMG e conselheiro do CRCMG

com Érico Souki Munayer, vice-coordenador do Grupo de Estudos Técnicos da Área Pública do CRCMG e conselheiro do CRCMG 11h30min – Palestra “Controle de gastos com pessoal”, com Sandro Lobo Araújo, coordenador do Grupo de Estudos Técnicos da Área Pública e conselheiro do CRCMG

com Sandro Lobo Araújo, coordenador do Grupo de Estudos Técnicos da Área Pública e conselheiro do CRCMG 12h30min – Encerramento

Pontuação no Programa de Educação Profissional Continuada: AUD: 3; PROGP-RT: 3; PERITOS: 3. O certificado e a pontuação no Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) somente serão concedidos para os inscritos presentes.

PROGRAMAÇÃO

Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Sul de Minas

18h – Credenciamento e café de boas-vindas

Credenciamento e café de boas-vindas 19h – Abertura, com a presidente do CRCMG, contadora Suely Maria Marques de Oliveira

com a presidente do CRCMG, contadora Suely Maria Marques de Oliveira 19h15min – Momento “Desenvolvimento profissional”, com a contadora Andrezza Célia Moreira, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCMG

com a contadora Andrezza Célia Moreira, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCMG 19h30min – Palestra “A Reforma Tributária e os regimes especiais de tributação: entenda os efeitos, impactos e as oportunidades”, com Christiane Ferraz Dutra, consultora tributária, auditora independente; pós-graduada em Contabilidade e Direito Tributário, com especialização em International Financial Reporting Standards (IFRS) – Societário e Tributário

com Christiane Ferraz Dutra, consultora tributária, auditora independente; pós-graduada em Contabilidade e Direito Tributário, com especialização em International Financial Reporting Standards (IFRS) – Societário e Tributário 20h30min – Visita à feira de negócios

20h45min – Palestra “Performance e gestão – mente produtiva para empreender”, com Daniel Hosken, mestre em Neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Neuroengenharia pelo Instituto Santos Dumont (ISD) e engenheiro de controle e automação pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop)

com Daniel Hosken, mestre em Neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Neuroengenharia pelo Instituto Santos Dumont (ISD) e engenheiro de controle e automação pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) 21h45min – Encerramento

