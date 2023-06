Conscientização sobre prevenção e combate a queimadas é levada para escolas

O tema também é trabalhado em outras escolas, com objetivo de reforçá-lo.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com o Corpo de Bombeiros realizou, na manhã desta sexta-feira (16), uma palestra na Escola Municipal Dom Otávio sobre prevenção e combate à prática de queimadas urbanas e rurais.

“Temas importantes devem ser trabalhados e é importante que desde cedo todos tenham a conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente e as sérias consequências de atos como este, que são considerados crimes. Além disso, estamos num momento atípico com chuvas, mas normalmente logo em seguida ocorre um período de estiagem e os casos de queimadas aumentam. Queremos que todos ajudem a reverter esse cenário”, pontua o Prefeito Cel Dimas que participou da ação.

Lei

Em Pouso Alegre a Lei Nº 6.474, de 16 de setembro de 2021, institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas e Rurais realizada anualmente na primeira semana do mês de junho.

A data reforça as ações mediante parcerias com entidades públicas ou privadas, organizações da sociedade civil e profissionais capacitados.

Já sobre penalizações, o Código Ambiental prevê punições para quem criar condições favoráveis à ocorrência de incêndios florestais em áreas consideradas críticas, como margens de rodovias, áreas de preservação permanente, reserva legal, unidades de conservação e seu entorno, bem como em pastos.

O Departamento de Gestão Ambiental também pode penalizar quem provocar incêndio em florestas, matas ou qualquer outra forma de vegetação. As multas variam de 100 a 1.500 UFM’s (R$ 705,29 a R$ 10.579,35), por hectare ou fração de área atingida e de acordo com a ocorrência.

Denúncias

A Prefeitura de Pouso Alegre conta com o apoio da população para que denuncie crimes ambientais:



Defesa Civil de Pouso Alegre – 3449-4317 e 199

Corpo de Bombeiros – 193

Polícia Militar – 190

Polícia Militar do Meio Ambiente – 3429-6300

17ª Regional de Defesa Civil (REDEC) – 3429-6700

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre