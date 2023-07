Conscientização e Prevenção da Sífilis na Gestação em Lambari

O objetivo da foi alertar sobre a importância do pré-natal adequado, incluindo o rastreamento e o tratamento precoce da sífilis, garantindo uma gestação saudável e segura.

Foto: Prefeitura de Lambari

Na última semana, as Unidades Básicas de Saúde de Lambari se dedicaram a promover a conscientização e a educação em saúde com as gestantes. As enfermeiras e médicos compartilharam informações importantes sobre a prevenção de doenças e os possíveis problemas relacionados à sífilis durante a gestação.

A Sífilis é uma doença infecciosa que pode trazer consequências sérias para a saúde da mãe e do bebê. Por isso, é fundamental que todas as mulheres grávidas recebam o devido cuidado e orientação para prevenir a transmissão e evitar complicações.

Durante essas ações, o objetivo da UBS foi alertar sobre a importância do pré-natal adequado, incluindo o rastreamento e o tratamento precoce da sífilis, garantindo uma gestação saudável e segura. Sabemos que o cuidado começa desde o planejamento da gravidez e se estende para além do parto.

A Prefeitura de Lambari agradece a todas as gestantes que participaram dessas atividades, mostrando seu compromisso com a saúde e o bem-estar de seus bebês. Juntos, podemos construir uma comunidade mais informada e saudável!

Fonte: Prefeitura de Lambari