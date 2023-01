Conheça dicas de segurança com a rede elétrica durante enchentes

Cemig afirma que população atingida pelas inundações precisa ficar atenta aos riscos com eletricidade.

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG.

Como em anos anteriores, algumas regiões de Minas Gerais têm sido fortemente atingidas pelas chuvas de verão. Em algumas situações, estão ocorrendo enchentes e inundações, sejam relacionadas ao acúmulo de água nas vias ou ao aumento das vazões nas cabeceiras de rios e córregos. Por esse motivo, a Cemig destaca que é necessário a população redobrar os cuidados com a rede elétrica para evitar acidentes, choques ou perdas de equipamentos.

O gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Cemig, João José Magalhães Soares, alerta que água e energia elétrica não combinam. “Caso as pessoas se deparem com um fio partido, elas não podem se aproximar ou tocar no cabeamento e, se possível, não devem permitir que outras pessoas se aproximem também. A recomendação é telefonar imediatamente para o Fale com a Cemig, no telefone 116, que funciona 24 horas por dia e, caso este fio partido esteja em uma área alagada, ninguém poderá se aproximar dessa área alagada”, afirma. O especialista ressalta, ainda, que somente profissionais autorizados pela companhia podem fazer intervenções na rede elétrica.

Aparelhos elétricos

Ao deixar a casa por causa das enchentes, é importante desligar os disjuntores e também retirar equipamentos das tomadas. Para evitar danos aos aparelhos é aconselhável, ainda, que eles sejam depositados em locais mais altos, pois assim evita-se que a água atinja os circuitos internos das peças.

Quando o retorno às residências for seguro, moradores precisam verificar, de fato, se a energia está desligada. De acordo com João Jose Magalhães Soares, é fundamental realizar uma vistoria nas instalações elétricas antes de ligar a energia. “A água pode entrar na tubulação elétrica e, por isso, o ideal é contratar um eletricista experiente para realizar a vistoria, tanto nas instalações quanto nos equipamentos”, alerta.

Outras situações

Outro possível cenário de acidente é quando o fio elétrico se rompe e cai sobre um veículo. Nesse tipo de situação, os ocupantes do veículo devem permanecer dentro do carro até a chegada da Cemig para que o circuito elétrico seja devidamente isolado e aterrado, para garantir o resgate com segurança.

“É importante ressaltar que o abandono do veículo deve ser feito somente em caso de incêndio nos pneus ou lataria. Para sair do automóvel, deve-se abrir bem a porta, juntar os dois pés e pular para bem longe do veículo, sem tocar na lataria e no chão ao mesmo tempo. Caso contrário, é mais seguro permanecer no seu interior até a chegada da Cemig e do Corpo de Bombeiros. Caso o veículo não esteja danificado e funcione normalmente, é importante que o condutor dirija para um local longe do fio partido e – somente depois disso e com a certeza de que o fio não está mais no veículo – desça e ande para o mais distante possível deste local onde está o fio partido, além de ligar imediatamente para a Cemig no 116”, orienta o gerente.

O mesmo cuidado deve ser tomado em caso de queda de árvores em vias públicas. Elas podem cair sobre a rede elétrica e trazer fios possivelmente energizados, que ficam escondidos entre as folhas e podem causar acidentes graves caso as pessoas tentem retirar os galhos.

Confira outras dicas para evitar acidentes com água e energia elétrica:

Não encoste em postes ou estruturas elétricas para se proteger das inundações;

Nunca toque em aparelhos elétricos com as mãos ou os pés úmidos;

Jamais tente desligar ou religar energia da rede elétrica da Cemig por conta própria;

Não tente carregar aparelhos móveis como celulares e tablets em locais úmidos;

Se houver a necessidade de utilizar o telefone durante as tempestades, a melhor opção é o aparelho sem fio ou o celular, desde que o mesmo não esteja conectado na tomada;

Evite a permanência em lajes altas ou locais descampados, pois o mais comum é que as descargas atmosféricas caiam em locais mais altos;

Jamais se abrigue embaixo de árvores e evite o uso do chuveiro elétrico;

Tampas de caixas d’água, telhas, totens e quaisquer outros materiais que podem ser levados com o vento devem ser bem afixados para impedir que atinjam pessoas, veículos e também as redes elétricas;

É importante acompanhar a previsão meteorológica e, em caso de tempestades, evitar sair de casa;

Evite locais sujeitos a alagamento.

Fonte: Agência Minas.