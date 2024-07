Congresso de Ensino discute práticas, inovações e alternativas no Congresso Unificado da UFLA

Em 2024, as apresentações acontecerão em sessões presenciais com apresentações de pôsteres, entre os dias 4 e 8/11, em datas e horários divulgados posteriormente.

Foto: UFLA

Com programação inédita durante o Congresso Unificado da UFLA 2024, o I Congresso de Ensino (COENS/UFLA) dará visibilidade e proporcionará o compartilhamento de experiências de sala de aula, em qualquer área de conhecimento da Universidade. As inscrições e submissão de resumos para o evento podem ser feitas até o dia 28/8. Faça aqui sua inscrição no I COENS.

Podem participar estudantes, docentes e técnicos administrativos, com trabalhos em português relacionados a todas as áreas de conhecimento da UFLA e que envolvam:

– Práticas de ensino; – Inovações metodológicas; – Alternativas didáticas; – Novas formas de avaliação; – Materiais didáticos alternativos (impressos ou digitais); ou – Outras estratégias/experiências com foco na melhoria do processo de ensino-aprendizagem (incluindo casos de adaptação de metodologia ativa já existente).

Os resumos submetidos devem relatar estratégias ou experiências didáticas que envolvam atividades, métodos e práticas, em andamento ou já concluídos, conforme o escopo do evento, em qualquer nível de ensino no âmbito da UFLA. Embora desejável, não é obrigatório que haja estudantes sendo orientados ou que façam parte do trabalho enviado ao Coens.

Em 2024, as apresentações acontecerão em sessões presenciais com apresentações de pôsteres, entre os dias 4 e 8/11, em datas e horários divulgados posteriormente.

Sobre o COENS

O “I Congresso de Ensino – COENS/UFLA: Práticas de ensino, Inovações metodológicas e Alternativas didáticas” foi desenvolvido como parte da estratégia institucional de valorização do Ensino desenvolvida no âmbito da Prograd/UFLA pela Comissão de Monitoramento e Aprimoramento do Ensino (CMAE/Prograd, nomeada pela Portaria Prograd Nº 70/2024). O evento pretende ser um espaço de compartilhamento de experiências e trabalhos que objetivam melhorar o processo de ensino-aprendizagem.

A Prograd reforça o convite a todos os responsáveis por projetos ou atividades vinculados aos programas PETI, PIBLIC, Promad, Programa de Monitoria, PIBID, PET, Atividade Vivencial, Programa Andifes de Mobilidade Acadêmica e Residência Pedagógica, e que tenham aderência com o escopo do COENS, para que submetam trabalhos compartilhando suas experiências.

Acesse mais informações sobre o Coens.

Sobre o Congresso Unificado da UFLA

A 15ª edição do Congresso Unificado UFLA tem como tema a “Resiliência Comunitária e Sustentabilidade: O Papel da Ciência no Enfrentamento às Mudanças Climáticas”. O evento reúne o 37º Congresso de Iniciação Científica (CIUFLA), o 19º Congresso de Extensão (CONEX), o 33º Congresso de Pós-graduação da UFLA e o 1º Congresso de Ensino (COENS).

O evento ocorrerá no período de 4 a 8 de novembro de 2024, no câmpus sede, em Lavras/MG, e nos dias 6 e 7 de novembro de 2024, no câmpus Paraíso, em São Sebastião do Paraíso/MG.

Ciufla

Em sua 37ª edição, tem como principal objetivo a divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas pelos estudantes de graduação da Instituição. Será realizado, simultaneamente ao Ciufla, o 32º Seminário de Avaliação do Pibic/CNPq, o 16º Seminário de Avaliação do Pibiti/CNPq e o 25º Seminário de Avaliação do Pibic/Fapemig. No evento, os programas de iniciação científica da Universidade serão avaliados por um Comitê Externo e por um Comitê Interno de docentes e pesquisadores. A organização das atividades é feita pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI). O prazo para a submissão de resumos e para as inscrições vai até 23/8. Acesse mais informações sobre o Ciufla.

Conex

Organizado pela Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura (Proeec), o Congresso de Extensão está na 19ª edição e busca fomentar discussões e debates em torno da Extensão Universitária e suas contribuições para a sociedade, destacando os resultados dos projetos de extensão da UFLA. O prazo para a submissão de resumos e para as inscrições gratuitas vai até 31/8. Acesse mais informações sobre o Conex.

CPG

O Congresso da Pós-Graduação é organizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) em conjunto com os programas de pós-graduação da UFLA (PPGs). O objetivo é reunir e divulgar os resultados das pesquisas realizadas no âmbito dos PPGs. As datas para submissão de trabalhos e inscrição nesta 33ª edição do CPG estão sendo definidas e serão divulgadas em breve. Acesse mais informações sobre o CPG.

Fonte: UFLA