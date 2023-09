Congresso da Assemae promoverá visitas técnicas no DMAE uma das mais modernas autarquias de saneamento do Brasil

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) de Poços de Caldas é uma referência no uso de tecnologias e na oferta de serviços de qualidade à população local, e será visitado durante o 51º Congresso Nacional de Saneamento

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A cidade de Poços de Caldas conta com 100% de tratamento de esgoto e distribuição água tratada, um sistema altamente tecnológico baseado em Inteligência Artificial e alta taxa de satisfação da população. Responsável por esse sucesso, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) de Poços de Caldas será uma das experiências que poderão ser conhecidas pelos participantes do 51º Congresso que desejarem conhecer de perto essas e outras inovações da área.

A partir de um grande investimento e equipe qualificada, o DMAE conseguiu desenvolver um sistema de Inteligência Artificial específico para as demandas da autarquia. Hoje, é esse sistema que monitora todas as operações de saneamento de água e esgoto, controlando o funcionamento das máquinas com o máximo de eficiência. A partir desta implementação, o DMAE garantiu redução de perdas e menor consumo de energia.

“Devido aos investimentos em sistema e equipamentos, há muitos anos não há rodízio de abastecimento. Contamos também com pouquíssimas ocorrências de manutenção e desabastecimento em nossa Ouvidoria, além de taxas de cobrança bem baixas. Com isso, vemos na população um alto grau de satisfação, bem significativo frente à excelência no atendimento que prestamos”, conta Paulo Cézar Silva, diretor do DMAE.

Estão programadas visitas a diferentes partes da infraestrutura do DMAE, como a Central de Controle de Operações, onde funciona o sistema de Inteligência Artificial, o laboratório de hidrômetros, sendo o único do interior de Minas Gerais com certificação do INMETRO, duas Estações de Tratamento de Água (ETA) e duas de Esgoto (ETE), e uma demonstração do sistema de Geoprocessamento de toda a área de abastecimento.

Também está programada uma visita ao Jardim Botânico de Poços de Caldas, onde é desenvolvido um trabalho de conservação das matas ciliares e da bacia hidrográfica que abastece a região, pois, segundo Paulo Cézar, também há uma preocupação ambiental no trabalho de saneamento da cidade.

As visitas contarão com acompanhamento e detalhamento dos processos, e prometem ser um momento de muito conhecimento para os participantes. “Esperamos com as visitas dos colegas não só poder compartilhar nossas experiências, mas também saber deles como trabalham em seus locais, pois assim aproveitamos para aprender mais também”, afirma Douglas Daltro de Sá, supervisor da Área Administrativa do DMAE.

Inscrições para as visitas técnicas

Os interessando em participar destas visitas devem se inscrever no momento do credenciamento do evento. As visitas terão entre duas quatro horas de duração.

A programação completa dos dias, horários e locais já está disponível em https://assemae.org.br/programacao-congresso

DMAE de Poços de Caldas em números

– 200 pontos de infraestrutura;

– 89 mil ligações;

– 100% de água e esgoto tratados;

– Atendimento a cerca de 200.000 habitantes (100% da cidade);

– Produção média mensal de 1 milhão e 500 mil m³;

– Redução de 23% da taxa de perdas com implementação da Inteligência Artificial.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas