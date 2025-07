Congadas mirins de Machado se apresentam para Ministra da Cultura

Apresentação encantou autoridades de todo o país, valorizando os saberes tradicionais e a diversidade cultural brasileira.

Foto: Prefeitura de Machado

Na madrugada desta segunda-feira (07/07), dois ônibus partiram de Machado levando representantes das congadas mirins e jovens do município para um momento histórico na capital mineira. O grupo se apresentou para a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante a abertura do seminário “Cultura, Controle e Direito: troca de olhares, saberes e fazeres”, realizado pelo Ministério da Cultura (MinC), Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e entidades parceiras.

A apresentação encantou autoridades de todo o país, incluindo secretários, gestores culturais e representantes do poder público, valorizando os saberes tradicionais e a diversidade cultural brasileira.

O convite partiu do presidente do TCE-MG, conselheiro Durval Ângelo, ao prefeito Maycon Willian, que indicou o secretário municipal de Cultura e Turismo, João Alexandre Moura, para o grupo de trabalho do seminário. A participação das congadas mirins se alinhou ao reconhecimento das congadas como patrimônio cultural imaterial do Brasil, oficializado pelo IPHAN em 17 de junho, em Brasília.

O grupo foi formado por professores, congadeiros e alunos das escolas municipais Carlos Legnani, Vovó Luiza, Comendador Lindolfo, Madre Carmen Salles e da Escola Estadual Paulina Rigotti. A comitiva foi coordenada pela secretária de Educação, Márcia de Paula, reforçando a integração entre cultura e educação.

A abertura contou com falas de Durval Ângelo e Margareth Menezes. Em seguida, a ministra do STF, Cármen Lúcia, falou sobre a cultura como direito fundamental. Encerrando a manhã, o secretário executivo do MinC, Márcio Tavares, apresentou palestra sobre políticas culturais e fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura.

Após a apresentação, as crianças almoçaram e conheceram o Palácio da Liberdade, um dos principais marcos históricos de Minas Gerais. A visita proporcionou uma imersão na história do estado, completando a experiência com aprendizado e encantamento.

A participação foi motivo de orgulho para Machado, que levou à capital o brilho e a força viva de suas tradições.

Fonte: Prefeitura de Machado