Congadas e Caiapós de Poços de Caldas abrilhantam estande de Minas na WTM Latin America

Capitaneadas por Dona Orlanda, aos 95 anos, Ternos de Congos e Caiapós abriram programação cultural na maior feira de turismo da América Latina.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Os tambores de Poços de Caldas abriram os caminhos do estande do Estado de Minas Gerais na WTM Latin America, maior evento do segmento turístico da América Latina, na última segunda-feira (3), no Expo Center Norte, em São Paulo/SP. Representantes dos Ternos de Congos e Caiapós da cidade estiveram novamente presentes na feira, da qual já participaram no ano passado, a convite da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, para celebrar a Afromineiridade.

Em destaque nesta cena de fé, devoção e tradição desponta a figura de Dona Orlanda da Conceição que, aos 95 anos de idade, levou mais uma vez sua voz potente à WTM Latino-americana. Capitã do Terno de Congo de Santa Bárbara e São Gerônimo, Babalorixá do Terreiro de Umbanda Santa Bárbara Oiá e Ogum Guerreiro, Dona Orlanda da Conceição é Mestra de Cultura Popular pelo Ministério da Cultura, tendo sido nacionalmente premiada, em 2013, por meio do Prêmio Culturas Populares – Edição 100 anos de Mazzaropi, na categoria Mestres.

A programação cultural do estande Minas Gerais fez sua estreia nessa segunda-feira (3), com abertura da mostra de Artesanato Mineiro e apresentação dos Ternos de Gongos e Caiapós, pela Associação dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas, com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que destacou que o turismo no Estado tem crescido acima da média nacional. A ação é realizada pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, com o objetivo de promover a cultura e os destinos do estado, contribuindo para o fortalecimento da atividade turística e da economia da criatividade.

“Todo esse movimento demonstra como Minas Gerais desponta hoje no cenário nacional como o segundo maior destino escolhido pelos turistas brasileiros. Além disso, vale destacar que o nosso estado, em 2022, foi o que registrou o maior crescimento no volume das atividades turísticas, com aumento de 38,7%, no comparativo com 2021”, ressaltou o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, que também prestigiou a abertura do estado de Minas Gerais na WTM.

Representantes das secretarias municipais de Cultura e de Turismo de Poços de Caldas e da Divisão de Patrimônio Construído e Tombamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano também estiveram no evento. “Mais uma vez, nos sentimos honrados e orgulhosos pela magnífica presença dos Congados de Poços de Caldas na maior feira de turismo da América Latina. É a força da tradição e da devoção do povo poços-caldense ecoando para o mundo”, enfatizou o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Ternos de Congos de Poços de Caldas

Tradição centenária na cidade de Poços de Caldas, os Ternos de Congos são a expressão máxima da Festa de São Benedito, realizada ao menos desde 1904, data do primeiro registro preservado que garante a sua execução, ainda na então Freguesia da Nossa Senhora da Saúde das Águas de Caldas.

Os tambores reverenciam a fé e a devoção do povo ao Santo Negro, marca do sincretismo tão característico da cultura mineira. Segundo o Dossiê de Registro do Bem Imaterial Festa de São Benedito de Poços de Caldas, elaborado pela Divisão de Patrimônio Construído e Tombamento, “o Congado é uma dança que lembra a coroação do Rei Congo e da Rainha Ginga de Angola, acompanhado de um cortejo compassado, levantamento de mastros e música. Esta manifestação cultural e religiosa, de influência africana, ocorre em algumas regiões do Brasil, tendo por temas a devoção a São Benedito e o encontro da imagem de Nossa Senhora do Rosário”. Em Poços de Caldas, a tradição está ligada também aos Grupos de Caiapós, irmanados aos negros.

“Acho muito bom esse reconhecimento, essa valorização de poder apresentar nossa cultura que a gente tanto ama, que a gente faz com tanto carinho. É muito importante poder levar isso para outras pessoas, muitas que nunca viram este tipo de cultura. Ficamos muito felizes por receber esse convite pela segunda vez. É sempre muito lindo, ficamos muito agradecidos e felizes pela valorização da Congada e de poder representar Minas Gerais na feira”, destaca a presidente da Associação de Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas, Eduarda Carimba.

Participaram da apresentação na WTM os Ternos de Congo de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Carmo, Santa Ifigênia, Santa Bárbara e São Gerônimo e Nossa Senhora da Saúde, além do Grupo de Caiapós do São José.

Oportunidade de negócios

A WTM Latin America é o maior evento do segmento turístico no continente latino-americano, acontece em São Paulo de 3 a 5 de abril e tem previsão de receber mais de 20 mil profissionais do setor e 565 empresas expositoras, ampliando oportunidades de negócios. É, portanto, uma grande vitrine, na qual a cultura do estado e seus principais atrativos turísticos serão detalhados para a comunidade brasileira e internacional.

“Poços de Caldas mais uma vez presente em um dos maiores eventos de Turismo da América Latina, junto ao Governo de Minas, levando para o Brasil e para o mundo o que Minas Gerais tem de melhor! Oportunidade ímpar de compartilhar experiências e estar ao lado de pessoas incríveis e que fazem a diferença no turismo e na cultura”, pontua o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca.