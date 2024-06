Confraria do porco atrai cerca de 50 participantes em Pouso Alegre

Os presentes participaram de um curso de cortes de carne suína com o engenheiro de Alimentos, Marcos Bisinella, e de uma cozinha show, onde o chef Fagner Rodrigues apresentou as novas maneiras de servir a carne suína em sua operação.

Foto: Ana Luísa Alves

Na tarde desta segunda-feira (24/6) foi realizada a 2ª Confraria do Porco, desta vez em Pouso Alegre, no sul de Minas. Cerca de 50 chefs, cozinheiros e donos de bares e restaurantes se capacitaram a respeito da versatilidade, competitividade comercial e sabor da proteína suína.

A confraria aconteceu na unidade central da Universidade do Vale do Sapucaí, em parceria com o curso de Nutrição. Minas Gerais representa 13% do plantel no território brasileiro, sendo o maior estado consumidor e o 4º maior em produção de suinocultura do Brasil, perdendo apenas para o sul.

De acordo com o IBGE em 2023, a estimativa é que cada mineiro consumiu 27,1 kg per capita da carne. Já o consumo nacional alcançou o marco de 20,5 kg per capita no ano de 2022, de acordo com cálculos da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), a partir do censo populacional realizado pelo IBGE.

O evento foi promovido pela Associação dos Suinocultores de Minas Gerais (ASEMG) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Sul de Minas, em parceria com o Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Pouso Alegre (Sindipa) e apoio de Hotel Dias, Restaurante Toca do Caboclo, Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) e Nutrili.

“Trazemos esse evento para o Sul de Minas, para profissionalizar nossos chefes de cozinha, apresentando todo o produto suíno, um produto que é muito vendido no nosso estado, para valorizar a carne. Como dono de restaurante, é muito importante saber como fazer uso da carne suína em todos os aspectos, para assim enriquecer cada vez mais os pratos oferecidos”, disse André Yuki, presidente da Abrasel no Sul de Minas.

Os presentes participaram de um curso de cortes de carne suína com o engenheiro de Alimentos, Marcos Bisinella, e de uma cozinha show, onde o chef Fagner Rodrigues apresentou as novas maneiras de servir a carne suína em sua operação. Todos os cortes do porco foram doados para a Casa de São Rafael, instituição beneficente de apoio aos pacientes com câncer.

Foram quatro pratos, entre eles uma sobremesa, com uso de carne de porco no preparo: almôndegas com molho rústico, finalizadas com queijo da Alagoa e chips de pão; barriga de porco, acelga refogada, broa de milho, manteiga com mel e tomate verde em conserva; bife Wellington de filé mignon suíno, musseline de baroa e vegetais grelhados; bolo de mel com especiarias, ganache de chocolate e farofa de bacon.

“O SINDIPA ajudou a trazer esse grande evento para Pouso Alegre, uma vez que Minas Gerais já é um dos maiores produtores e o maior consumidor de carne suína do país. É importante para que as pessoas, os empresários do ramo, conheçam de perto, técnicas que vão os ajudar a aprimorar os pratos em suas cozinhas. Há um tempo atrás víamos como a carne de lata era mais usada. Hoje, encontramos em nossos supermercados cada vez mais a versatilidade das peças suínas. E o curso foi justamente para aprimorar todo este conhecimento”, citou o presidente do SINDIPA, Rolando Brandão.

Fonte: Jornalista Iago Almeida