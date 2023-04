Confira o horário de funcionamento do Museu de Poços de Caldas na Semana Santa

No sábado (8), o Museu estará aberto das 14h às 17h e no domingo (9), das 10h às 13h.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas informa que estará fechado nos dias 6 e 7/3, quinta e sexta-feira da Semana Santa, seguindo o expediente da Prefeitura de Poços de Caldas.

O local volta a receber os visitantes no final de semana. No sábado (8), o Museu estará aberto das 14h às 17h e no domingo (9), das 10h às 13h.

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas fica na Praça do Museu (Rua Padre Henry Mothon, s/n). Além do acervo permanente, também conta com exposições temporárias. Mais informações no @museudepocosdecaldas.