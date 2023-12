Confira como será o funcionamento das UAIs no final do ano 

Unidades geridas pelo modelo UAI Compartilha terão o funcionamento alterado de acordo com decretos municipais

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) não terão expediente nos dias 25/12 e 1/1/24. Nos demais dias, o funcionamento será normal. A UAI Aeroporto, em Confins, a única unidade que funciona aos sábados, não terá expediente no dia 30/12.

UAI Compartilha

As sete UAIs geridas pelo modelo UAI Compartilha – com gestão compartilhada entre o Estado e as prefeituras –, terão o funcionamento alterado além dos dias 25/12 e 1/1/2024, de acordo com decretos municipais já publicados. Confira:

UAI Araxá

26 a 29/12/2023 – Unidade fechada

Retoma as atividades no dia 2/1/2024

UAI Campo Florido

26/12 a 2/1/2024 – Unidade fechada

Retoma as atividades no dia 3/1/2024

UAI Cássia

26 a 28/12 – Unidade funcionará de 8h às 15h

29/12 – Unidade fechada

Retoma as atividades no dia 2/1/2024

UAI Itajubá

26 a 29/12- Unidade fechada

Retoma as atividades no dia 2/1/2024

UAI Leopoldina

26/12 e 2/1/2024 – Unidade fechada

Retoma as atividades no dia 3/1/2024

UAI Senhora dos Remédios

26/12 a 5/1/2024 – Unidade fechada

Retoma as atividades no dia 08/01/2024

UAI Três Corações

22/12/2023 – Unidade funcionará de 8h às 12h

Funcionamento normal nos demais dias

Agendamento

Os serviços são realizados nas UAIs com agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas: Portal MG (www.mg.gov.br).

Fonte: Agência Minas