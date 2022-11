Confira as vagas de emprego disponíveis, em Pouso Alegre

CAC funciona de segunda à sexta-feira na Câmara Municipal à Avenida São Francisco, 320, Bairro Primavera, no horário de 8h às 18h.

Vagas de emprego oferecidas pelo Centro de Apoio ao Cidadão – CAC da Câmara Municipal:

• Serralheiro

• Marceneiro

• Assessor de vendas – Pernambucanas

• Técnico de instalação

• Vendedor (a) – empresa Prodoest

• Recepcionista – Oral Unic Implantes

• Caseiro

• Auxiliar comercial (vaga para PCD)

• Operador automotivo

• Auxiliar de manutenção

• Ajudante de mecânico

• Auxiliar de almoxarifado

O Cac também oferece os seguintes serviços:

Confecção de currículo, emissão da primeira e segunda via da carteira de identidade, serviços do INSS, emissão de CPF, cartão SUS, cartão do Produtor Rural; nota fiscal eletrônica, elaboração de Boletim de Ocorrência, impressões de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos e consulta de multas veiculares são também serviços oferecidos.

O CAC funciona de segunda à sexta-feira na Câmara Municipal à Avenida São Francisco, 320, Bairro Primavera, no horário de 8h às 18h. O telefone para contato é 3429-6512.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.