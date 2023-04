Confira a agenda do Teatro Municipal de Pouso Alegre

A programação do Teatro Municipal de Pouso Alegre para este final de semana de música.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Confira abaixo a programação completa:

QUEEN TRIBUTE BRAZIL

Nesta sexta-feira (28), às 19h, o Teatro receberá a apresentação do cover da banda que compôs diversos hits que fazem sucesso até hoje no mundo inteiro. Foi dentro dessa magia que, em São Paulo, foi formado o QUEEN TRIBUTE BRAZIL por músicos que iniciaram cover de Queen no Brasil em 1991 com apoio da gravadora EMI e fã clubes. Em 2018 foi convidada para a festa de lançamento do filme Bohemian Rhapsody. Em 2021 foi vencedora da categoria bandas covers do “Prêmio Profissionais da Música”.

Este é um evento pago e não realizado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. Sendo de responsabilidade da Inhá Music. Faixa etária: 12 anos +

BANDA LIRA DE MONTE SIÃO

Neste domingo, dia 30, às 19h, o Teatro Municipal de Pouso Alegre apresenta o concerto da Banda Lira de Monte Sião. O concerto, com entrada franca e aberta ao público, tem o apoio da Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência Municipal de Cultura.

A Banda Lira de Monte Sião é um projeto da ONG Expressão Livre e a Fundação Pascoal Andreta, com regência do maestro Dilermando Lauriano, e apoio da Prefeitura Municipal de Monte Sião.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre