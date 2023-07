Conferência Municipal, em Poços, debate Sistema Único de Assistência Social

As conferências têm como objetivo verificar a execução da política pública de assistência social no município.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas realizou, na última quarta-feira (28), a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. O encontro, realizado no Instituto Federal do Sul de Minas – campus Poços de Caldas, teve como tema “Reconstrução do Sistema Único de Assistência Social: o SUAS que temos e o SUAS que queremos!”.

As conferências de assistência social têm como atribuição a avaliação da política de assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e ocorrem no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

“Tratamos da importância do trabalho do SUAS e o SUAS que nós queremos. A importância fundamental deste evento é trazermos políticas públicas transformando, com um trabalho conjunto, a qualidade do serviço para o usuário”, destaca a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Sandra Maria Teixeira Pamplona Quinteiro.

As conferências são instâncias máximas de deliberação e também de controle social, que têm como objetivo verificar a execução da política pública de assistência social no município. É a oportunidade de verificar quais metas estabelecidas já foram alcançadas e quais demandas ainda precisam ser atendidas, além de deliberar sobre novas metas, dentro dos cinco eixos debatidos.

“A Conferência é realizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social. É um momento muito importante para discutir as políticas públicas, colocando em pauta o que pode ser melhorado na assistência, com a participação dos profissionais e usuários do SUAS, que fazem suas sugestões para que ações sejam efetivamente aperfeiçoadas”, ressalta a secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho.

Conforme as legislações vigentes, as conferências são realizadas periodicamente, geralmente a cada dois anos. As discussões foram estruturadas em cinco eixos: Financiamento; Controle Social; Articulação entre segmentos; Serviços, Programas e Projetos; e Benefício e transferência de renda. Também foram eleitos os delegados que vão representar o município na Conferência Regional.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas