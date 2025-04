Conferência internacional discute sustentabilidade e inclusão nas regiões cafeeiras

Evento reuniu produtores rurais, jovens, especialistas, instituições de apoio ao setor cafeeiro e representantes de entidades públicas e privadas.

Foto: Sistema Faemg Senar

Na última semana, o município de Santo Antônio do Amparo, no Sul de Minas, sediou a conferência “Regiões Cafeeiras em Transição: Sustentabilidade e Inclusão”, promovida pela Fundação Hanns R. Neumann Stiftung do Brasil.

O evento, realizado no dia 3 de abril, contou com o apoio do Sistema Faemg Senar e reuniu produtores rurais, jovens, especialistas, instituições de apoio ao setor cafeeiro e representantes de entidades públicas e privadas.

Com foco nos desafios enfrentados pelas regiões cafeeiras diante das mudanças climáticas, da instabilidade dos mercados e da diminuição do engajamento da juventude no campo, a conferência foi marcada por debates relevantes e propostas práticas para o desenvolvimento sustentável e inclusivo das comunidades rurais.

O gerente do Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira, parabenizou a Fundação Hanns R. Neumann Stiftung do Brasil pela realização do evento e reafirmou o compromisso do Sistema com o fortalecimento da cafeicultura mineira e com o futuro do campo. “Eventos como este são de extrema importância para conectarmos os produtores em novos conceitos da produção de café sustentável. Além de mostrar resultados dos trabalhos na área da sustentabilidade, promover a difusão do conhecimento prático e a interação entre todos, também fortalecemos e estreitamos a parceria com a Fundação Hanns Neuman,” explicou.

O evento teve a presença do fundador da organização internacional, Michael R. Neumann, além de membros do Board of Trustees da Fundação, reforçando a importância estratégica do Brasil no cenário da cafeicultura global.

A programação contou com três painéis principais. O primeiro abordou as perspectivas de vida na região cafeeira do Campo das Vertentes, com destaque para a sucessão familiar, redução da pobreza rural e caminhos para a sustentabilidade. O segundo painel discutiu os impactos das mudanças climáticas na produção de café, além de estratégias de adaptação e resiliência adotadas por produtores e técnicos.

Já o terceiro painel trouxe ao centro do debate a juventude rural, propondo formas de incentivo à permanência dos jovens no campo, por meio da capacitação, do empreendedorismo e de políticas de apoio à sucessão nas propriedades.

Ao final, uma roda de conversa reuniu os principais aprendizados do dia, com encaminhamentos voltados à construção de soluções coletivas para o fortalecimento das regiões cafeeiras.

Fonte: Sistema Faemg Senar