Conferência de Gestão do Trabalho e da Educação em Lavras debate SUS forte e trabalho digno

Foto: Prefeitura de Lavras

Aconteceu nesse sábado, 15, a 1° Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, na Escola Municipal Dra. Dâmina. O palestrante Heron Ataíde Martins discursou sobre o tema: democracia, trabalho e educação na saúde, com enfoque na garantia dos direitos e na defesa do SUS, do trabalho digno, seguro, humanizado, equânime e democrático.

Além de debate, a programação da Conferência contou com amostra cultural, grupos de trabalho e discussões dos eixos temáticos, plenária final com aprovação das propostas e eleição de delegados.

A Conferência acontece em conjunto com a 4° Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e contou com a presença de representantes da sociedade civil e do poder público.

Fonte: Prefeitura de Lavras