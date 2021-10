Condutor é agredido e tem carro depredado após atropelar 15 pessoas em Boa Esperança

De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas precisou ser transferida para Varginha depois de ficar em estado grave. Suspeita é que o atropelamento tenha sido de forma proposital.

Um motorista foi agredido após atropelar 15 pessoas durante uma festa em Boa Esperança. De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas precisou ser transferida para Varginha depois de ficar em estado grave. O automóvel do condutor também foi depredado pela população que estava no local.

De acordo com a PM, várias pessoas estavam na rua para a inauguração de um bar quando o motorista teria acelerado o carro e atropelado os populares. Após o atropelamento, os moradores quebraram o carro e agrediram o motorista do veículo.

Ainda conforme a Polícia Militar, a suspeita é de que o atropelamento tenha acontecido de forma proposital, tendo em vista que a ex-companheira do motorista também estava no local.

O condutor foi hospitalizado e ainda não prestou depoimento à polícia. O carro foi recolhido pelo guincho.

