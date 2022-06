Condenados pela justiça, quatro homens acusados de tortura e assassinato, foram presos em Alfenas

Crime aconteceu em maio de 2019, encerrando as investigações nesta semana.

Redação CSul / Foto: Imagem Ilustrativa

Condenados pela justiça, quatro homens acusados de envolvimento na tortura e assassinato de um homem, foram presos em Alfenas. O crime aconteceu em maio de 2019, encerrando as investigações nesta semana.

O julgamento aconteceu no fórum de Alfenas, tendo início às 08h30min. Os suspeitos foram condenados por homicídio triplamente qualificado, por motivo sórdido, impossibilitar a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver.

R. G. P. S. foi condenado a 21 anos de prisão, C. R. O., à 22 anos, e os réus G. B. S. e J. S. S. receberam 33 anos de prisão.

De acordo com a advogada de defesa dos réus, R. e C. pegaram uma pena menor porque tinham menos de 21 anos quando o crime aconteceu.

O crime

O corpo da vítima foi encontrado após a Polícia Civil iniciar investigações sobre um vídeo que estava circulando na internet com a possível tortura e execução da vítima, no bairro São Jardim São Carlos, em Alfenas.

Segundo a polícia, o crime estaria relacionado a um suposto estupro ocorrido na cidade. Segundo a polícia, o homem morava em um conjunto de prédios próximo à área rural onde foi morto.

De acordo com os militares, a vítima foi submetida ao chamado “tribunal do crime”. Com imagens, no vídeo é possível ouvir a conversa entre os suspeitos e a vítima.

Os homens que participam da ação no vídeo são apontados como membros de uma facção.

*Com informações G1 Sul de Minas.