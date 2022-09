Concurso Makeup Brazil abre inscrições nacionais

Iniciativa conta com a assinatura de Wanessa Brazil, maquiadora profissional que chegou ao TOP 3 de maquiadores artísticos do país pelo concurso internacional Face Awards, em 2018.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Até 30 de setembro, aspirantes a maquiadores artísticos com ou sem experiência prévia na área poderão se inscrever para a 1ª edição do Concurso Makeup Brazil, que premiará os melhores trabalhos e ainda fomentará o desenvolvimento de habilidades dos participantes, através de cursos e feedbacks com uma das maiores maquiadoras do país, Wanessa Brazil.

Idealizado com o objetivo de dar visibilidade a talentos que despontam e ainda alavancar a profissionalização de quem deseja seguir carreira na maquiagem como arte, o desafio premiará os destaques em três etapas, com inscrições abertas a brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil. A idade mínima para participação é de 14 anos. A participação é gratuita. O regulamento com detalhamento de cada etapa e formulário de inscrição pode ser acessado no link: https://wanessabrazil.com.br/concurso-makeup-brazil/.

A iniciativa conta com a assinatura de Wanessa Brazil, maquiadora profissional que chegou ao TOP 3 de maquiadores artísticos do país pelo concurso internacional Face Awards, em 2018, e recentemente foi condecorada como a grande vencedora do concurso nacional Umake Challenge 2022.

Com mais de 10 anos de experiência, a artista esbanja talento com a criatividade dos seus trabalhos, trazendo personagens à vida em suas produções, ensaios fotográficos e filmes. Tem em seu currículo mais de 20 cursos nacionais e internacionais, participação em diversos eventos do setor, tendo desenvolvido uma técnica única que combina maquiagem social e artística.

Segundo Wanessa, neste prêmio ela trará toda sua experiência para, além da divulgação de novos talentos, oferecer contribuições às suas carreiras. “O concurso cultural é uma ótima oportunidade para os artistas, maquiadores e não maquiadores se desenvolverem de forma competitiva através dos desafios. Utilizando de minha própria experiência em concursos nacionais e internacionais, quero também trazer feedbacks importantes não apenas aos que forem selecionados para as próximas etapas, mas também para o aperfeiçoamento daqueles que, porventura, não passarem”, informou.

Geralmente utilizada profissionalmente no cinema e teatro, a maquiagem artística vem ganhando cada vez mais espaço tanto para o público em geral, quanto para aqueles que querem seguir a arte como carreira profissional. Interessados em participar do concurso que irá premiar talentos na área devem preencher o formulário de inscrição e encaminhar uma maquiagem autoral, com tema livre, enviando fotos/vídeos dos trabalhos de acordo com os critérios do regulamento, disponível no site www.wanessabrazil.com.br.

O participante ainda deverá postar a maquiagem de inscrição no seu Instagram pessoal, seguindo criteriosamente as menções e hashtags de que tratam o regulamento.

“O participante tem a opção de criar uma maquiagem exclusiva para a inscrição na temática livre ou selecionar e postar uma produção autoral que acredita ter potencial de seleção. Ela pode ser feita tanto em um modelo, como em automaquiagem, mas é importante que todos fiquem atentos às regras em relação à postagem, ao uso de photoshop e outras intervenções, que podem ser desclassificatórias”, disse Wanessa.

O júri será composto por três profissionais convidados que, ao lado de Wanessa, avaliarão os seguintes critérios:

A – Criatividade (referente à originalidade do trabalho);

B – Técnica (acabamento e harmonia);

C – Complexidade (dificuldade de execução).

A nota final de cada participante será a média da soma das notas individuais acrescida do voto popular. O resultado da primeira seletiva será divulgado no dia 04 de outubro, às 20h30, através de uma live no Instagram da maquiadora, que pode ser acompanhado através do @wanessabrazilmakeup.

O projeto de Incentivo à Cultura tem patrocínio do Hotel Cassino Resort, apoio da Alterea Filmes e Instituto Benetti, realização Wanessa Brazil Makeup e prêmios da Rostinho Pintado.

Desafios

Neste concurso, os competidores participarão de três etapas, sendo incluída a inscrição. Em cada uma será proposta uma temática, na qual os participantes devem produzir maquiagens autorais diferenciadas. É liberado o uso de materiais como: massas de caracterização, algodão, látex, massa de EVA e até mesmo próteses caseiras (não profissionais), desde que o participante mostre o processo da criação e aplicação junto ao vídeo do concurso. O uso de acessórios e colagens também é liberado. Não será tolerado o uso de photoshop ou edição pesada nas imagens. O participante poderá fazer ajustes e correções básicas como contrastes, luzes e tons.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.