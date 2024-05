Concurso de Produtividade e Sustentabilidade de Milho e Soja é realizado em Alfenas

Os ganhadores de cada categoria receberam troféus e um prêmio em dinheiro de até R$1.500,00.

Foto: Emater-MG

Na última quarta-feira (15/5), foi realizada a cerimônia de premiação do Concurso de Produtividade e Sustentabilidade de Milho e Soja, em Alfenas, Sul de Minas. A segunda edição da disputa promovida pela Emater-MG teve como objetivos valorizar e estimular a produção dessas culturas na região. A cerimônia recebeu cerca de 150 pessoas.

Na edição deste ano, a disputa envolveu produtores de municípios das unidades regionais da Emater-MG em Alfenas, Guaxupé, Lavras, Passos e Pouso Alegre. “As culturas do milho e da soja ocupam relevante importância econômica na região como geradoras de renda e estão em crescente expansão da área cultivada. As culturas encontraram na região solos férteis, clima favorável, dedicação dos produtores e competência técnica dos agrônomos”, diz Kleso Silva Franco Junior, coordenador técnico regional da Emater-MG de Alfenas.

O concurso é dividido nas categorias milho e soja. Participaram agricultores familiares, com área mínima inscrita de 2 hectares, e médios e grandes produtores, com área mínima inscrita de 10 hectares. Além da premiação geral, os produtores concorreram ao Prêmio Sustentabilidade, quando as propriedades foram avaliadas de acordo com as práticas de manejo do solo e água e uso de insumos biológicos, entre outros critérios.

Os vencedores na categoria soja são:

1º lugar: José Marcos Paes – município de Machado

2º lugar: Joseane Moraes da Silva- município de Paraguaçu

3º Lugar José Carlos da Cruz Filho – município de Serrania

Prêmio Sustentabilidade: Fazenda Santa Cruz da produtora Joseane Moraes da Silva – município de Paraguaçu.

Na categoria milho, os vencedores são:

1º lugar: Fernando Paulino – município de Serrania

2º lugar: Ângelo Munhoz – município de Campestre

Prêmio Sustentabilidade: propriedade do produtor Ângelo Munhoz – município de Campestre.

Os ganhadores de cada categoria receberam troféus e um prêmio em dinheiro de até R$1.500,00. Os dez melhores colocados em cada categoria receberam certificado. Para a realização do concurso, a Emater-MG contou com a parceria da Cooperativa Central de Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais (Coccamig) e o patrocínio das empresas AgroCP, Agroeste sementes de milho e soja, Nideira sementes de milho e soja e o banco Sicredi.

Fonte: Emater-MG