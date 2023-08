Concurso de fotografia sobre a Festa de São Benedito de Machado terá mil reais em premiação

Inscrições e fotos podem ser enviadas online durante o período da festa.

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, através da Secretaria de Cultura e Turismo, torna público o Concurso de Fotografia Festa de São Benedito de Machado – Patrimônio Cultural Imaterial, de acordo com o edital 03/2023 pautando-se nas leis 2.755/2017 e 3.241/2021.

As inscrições pela internet, inclusive das fotos ocorrem de 18 a 29 de agosto. As fotos vencedoras serão divulgadas no mês de setembro, membros do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural compõe a comissão julgadora.

Segundo o Secretário de Cultura e Turismo João Alexandre Moura, a realização do concurso de fotografia é uma ação de proteção e salvaguarda do bem registrado como patrimônio cultural, além de incentivar fotógrafos profissionais, amadores e amantes da fotografia em registrarem momentos da 107ª Festa de São Benedito de Machado. “Seja com câmera profissional ou um simples celular será possível registrar momentos da festa e participar do concurso”, explica, João Alexandre.

As inscrições são gratuitas, para maiores de 18 anos e residentes no município de Machado. Serão avaliados critérios como o tema, qualidade da imagem, criatividade e originalidade. O vencedor receberá o prêmio de R$ 1.000,00 (mil reais), o segundo lugar de R$ 700,00 (setecentos reais) e o terceiro colocado de R$ 500,00 (quinhentos reais).

As inscrições podem ser feitas no link: https://forms.gle/Hdokas4r45u7M8r27

O edital com regras e orientações está disponível no site da Prefeitura no endereço: https://www.machado.mg.gov.br/files/concursos/156_59817.pdf

Fonte: Prefeitura de Machado