Concerto de Inverno da Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical, em Poços, encanta público

“Este Concerto de Inverno veio para coroar todo o trabalho do primeiro semestre”

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Schubert, Mascagni, Villa-Lobos. Obras de grandes compositores abriram a programação cultural do mês de julho em Poços de Caldas, com o Concerto de Inverno da Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical de Poços de Caldas, no último sábado, 1º. O belíssimo e histórico prédio das Thermas Antônio Carlos foi o cenário perfeito para a apresentação, cujo programa reuniu as peças desenvolvidas pela OSCM no primeiro semestre de 2023.

Um bom público prestigiou o Concerto de Inverno na ensolarada manhã de sábado, entre moradores e visitantes, que tiveram a oportunidade de rever ou conhecer a Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical, sob a regência de Leonardo Faria. O espetáculo contou com dois solistas ao violino: o professor Rafael Sisti e seu aluno formando João Paulo Gregório, que brindaram os presentes com uma versão para dois violinos e orquestra do tema do filme “A Lista de Schindler”.

O prefeito Sérgio Azevedo, que prestigiou a apresentação, destacou que as atividades artísticas e culturais do mês de julho estão só começando. “A Orquestra Sinfônica do Conservatório está se firmando como uma das grandes atrações da cidade. Para o mês de julho, quando Poços tradicionalmente recebe um grande número de visitantes, preparamos uma programação para todos os públicos, desde crianças até idosos, dentro do nosso Festival de Inverno, que tem início no próximo sábado, dia 8, com o ‘Hollywood in Concert’, desta vez com a Banda Sinfônica do Conservatório e o cantor lírico Orival Bento Gonçalves, também gratuito, no Parque José Affonso Junqueira. Já aproveito para convidar a todos”, ressaltou.

Criada no início de 2022, a Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical de Poços de Caldas é um grupo pedagógico da instituição que tem como objetivo principal promover o desenvolvimento técnico e musical de seus integrantes, alunos do Conservatório e músicos membros da comunidade.

“A Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical é uma grata e feliz surpresa dentro da nossa instituição. Nesta trajetória de pouco mais de um ano, vem fazendo um trabalho maravilhoso, com a dedicação de professores e alunos e do professor Leonardo Faria, que tem uma atuação excepcional à frente da Orquestra. Este Concerto de Inverno veio para coroar todo o trabalho do primeiro semestre”, avaliou o coordenador do Conservatório Musical de Poços de Caldas, Juliano Marques Barreto.

Sob a regência de Leonardo Faria e formada por aproximadamente 35 integrantes, divididos nos naipes de cordas, sopros e percussão, a OSCM tem se apresentado regularmente na cidade de Poços de Caldas, sempre com ótima aceitação do público presente.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas