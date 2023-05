Comunidade do Jardim Kennedy 2 fará simulado de evacuação neste sábado(20)

O simulado terá início às 9 horas, com alerta feito pela Defesa Civil, por meio de um carro de som, além da sirene de emergência.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Neste sábado, 20 de maio, acontece o segundo simulado de Evacuação com a participação de moradores da parte baixa do bairro Jardim Kennedy 2. O simulado é uma parceria com a Alcoa e será coordenado pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, Samu, DMAE e DME.

Essa ação irá envolver os 762 moradores da parte baixa do bairro Jardim Kennedy II, que foram previamente cadastrados em 2021 e 2022.

Os moradores que não foram cadastrados, mesmo aqueles que moram na mesma rua de um dos cadastrados, não participarão do simulado, pois estão fora da mancha de inundação em um hipotético rompimento de uma das Áreas de Resíduos de Bauxita da Empresa.

Para mobilizá-los, a Alcoa e a Defesa Civil fizeram uma intensiva distribuição de material informativo, na casa dos moradores, com conteúdo a respeito das áreas de resíduos da Alcoa e o que fazer em caso de emergência, além de avisos em carro de som e divulgação na rádio comunitária do bairro.

A atividade é preventiva. Todas as áreas de disposição de resíduos estão estáveis e seguras, atendendo à regulamentação do Plano de Segurança de Barragens e ao Plano de Atendimento a Emergência (PAE) da Alcoa Poços de Caldas.

O simulado terá início às 9 horas, com alerta feito pela Defesa Civil, por meio de um carro de som, além da sirene de emergência.

