Comunidade agradece pela pavimentação de mais uma via em Pouso Alegre

A via asfaltada é de grande importância para moradores e produtores rurais, além de auxiliar o crescimento do município.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nesta quinta-feira (06), moradores do Santa Angelina e vereadores agradeceram o Prefeito Coronel Dimas pelo asfaltamento do bairro.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, realizou obras de pavimentação em diversos pontos da cidade para garantir melhorias na mobilidade urbana e qualidade de vida da população. Entre eles, o Bairro Santa Angelina.

“Estamos aqui para agradecer o Prefeito Coronel Dimas, pela benfeitoria que fez na nossa avenida, a continuação desse trabalho aqui. Há muito tempo a gente vem reivindicando para uma melhoria, isso aqui estava abandonado e agora foi concluído. Pagamos IPTU igual a todo mundo e agora saiu esse benefício. E estamos muito contentes com essa obra que foi feita aqui para nós”, pontua um dos moradores do bairro, Marcos Aparecido Moreira.

“Queria agradecer o Prefeito Coronel Dimas pelo asfalto aqui para gente. A gente sofria muito com poeira, com barro, e graças a Deus a gente tem esse benefício hoje que vai beneficiar todos nós aqui e o pessoal do Pantano também” pontua uma das moradoras do bairro, Adriana Pereira.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre