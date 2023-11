Comportamento do consumidor é tema de palestra do Sebrae Minas em Alfenas 

Atividade será realizada em 28 de novembro, e tem o objetivo de aperfeiçoar a relação entre vendedor e cliente

Foto: Sebrae Minas

Estão abertas, em Alfenas, no Sul do estado, as inscrições para a palestra “Linguagem silenciosa das vendas”, com o especialista comportamental Ricardo Ventura. A atividade é promovida pelo Sebrae Minas, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Alfenas (Acia), e será realizada no dia 28 de novembro, no Cafezal em Flor. As inscrições podem ser feitas aqui.

Por meio de técnicas modernas para entender o comportamento dos consumidores, a palestra oferece aos donos de pequenos negócios e profissionais que atuam diretamente com atendimento ao público e vendas, ferramentas para expandir mercados, aumentar as vendas, entender os critérios dos clientes e finalizar negociações complexas. Para isso, serão abordados temas como relacionamento e comunicação assertiva, abertura de mercado e fechamento da venda.

Para a analista do Sebrae Minas Adaiby Gonçalves a atividade tem o objetivo de proporcionar vantagens em relação à concorrência. “A relação entre vendedor e cliente é composta por sinais não verbais, como expressões faciais, linguagem corporal, tom de voz e ritmo da fala, que podem revelar muito sobre as emoções, intenções e necessidades do cliente. Saber interpretar esse conjunto de fatores vai tornar a experiência de compra mais completa”, afirma.

Fonte: Luciana Trindade