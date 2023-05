Compondo o Mapa do Turismo, Machado recebe sinalização em rodovias

O projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo visa divulgar as potencialidades de Machado e atrair visitantes.

Foto: Prefeitura de Machado

Certificado no Mapa do Turismo Brasileiro pelo conhecido café, por suas congadas, pela gastronomia do tradicional do pastel de fubá e pela preservação histórica de sua Casa da Cultura, o município de Machado está instalando nas rodovias que cortam o município placas de sinalização turística com pictogramas (desenhos) e conforme a metodologia do Ministério do Turismo.

Segundo dados do Observatório do Turismo de Minas Gerais, o setor de turismo em Machado representa 2,45% do PIB local integrando comércio, hospedagem, alimentação, transportes e entretenimento.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo de Machado, João Alexandre Moura, o município começa a movimentar um setor que até alguns anos atrás inexistia por falta de divulgação, políticas públicas e também pelo alto índice de violência que o município apresentou na década passada.

\”É um trabalho lento, porém já surte efeito pelos eventos públicos e privados promovidos na cidade que já impacta positivamente nossa economia local, temos muito a avançar, contudo, nossas políticas públicas implementadas já nos dão um norte de possibilidades\”, explica João Alexandre.

Fonte: Sec de Cultura e Turismo de Machado