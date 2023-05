Comitiva mineira em Nova Iorque apresenta oportunidades de negócios ao fundo de investimento GIP

Área de atuação da Global Infrastructure Partners está alinhada com os projetos estratégicos do Governo de Minas

Foto: Imprensa MG

O governador Romeu Zema cumpriu, nesta segunda-feira (8/5), seu primeiro compromisso em Nova Iorque, após anunciar, em Boston, no último sábado (6/8), um investimento da Boston Metal de R$ 573 milhões na área siderúrgica de Minas Gerais.

O governador se reuniu com executivos do fundo de investimentos Global Infrastructure Partners (GIP), focado em negócios nas áreas de infraestrutura e energia, com mais de 500 investidores de grande porte.

Atualmente, o fundo conta com negócios nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Brasil, Itália e Suíça nos segmentos de energia renovável, aeroportos, ferrovias, portos, saneamento e data center.

O governador explicou que as áreas de atuação do GIP estão alinhadas com as principais vocações econômicas de Minas e com projetos estratégicos do Executivo, como as concessões rodoviárias e as privatizações da Cemig, Gasmig, Copasa e Codemig.

Zema também abordou o trabalho desenvolvido pelo secretariado para simplificar e desburocratizar processos para quem decide investir no estado. “Queremos ser o estado mais simples para se investir. Ao invés de um ambiente hostil, como no passado, Minas passou a ter um ambiente favorável para os negócios”, afirmou.

Recordes

De acordo com o governador, os números por si só demonstram as mudanças ocorridas nos últimos quatro anos. Desde de 2019 Minas atraiu R$ 315 bilhões de investimentos privados, e a economia do estado cresceu num ritmo superior ao do Brasil, ampliando a participação no Produto Interno Bruto (PIB) do país, passando de 8,8%, em 2018, para 9,3%, em 2022.

Por fim, Zema apresentou a localização estratégica de Minas, que é cortada pelas principais rodovias e ferrovias do país. “É preciso lembrar que a região Sudeste, onde o estado está localizado, movimenta 60% da economia brasileira”, finalizou.

Também participaram do encontro os secretários de Estado de Casa Civil, Marcelo Aro; de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio; o presidente da Invest Minas, João Paulo Braga; e o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi.

Fonte: Agência Minas