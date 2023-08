Com shows e comida mineira, Festa Uai começa, em Poços de Caldas

Grupo de Catira é destaque da programação folclórica

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A 40ª edição da Festa Uai começou nesta quarta-feira (16) e vai até domingo (20) no Parque José Affonso Junqueira, com entrada franca. Haverá gastronomia mineira música sertaneja, danças folclóricas, mostras culturais e diversão para as crianças.

A Festa Uai é realizada pela Valente Produções e tem apoio da Prefeitura. Entre os artistas que vão se apresentar estão Alysson & Adysson (quarta), Giovani & Denilson (domingo) e Lorena, cover oficial de Marília Mendonça (sábado).

Outro destaque são as apresentações de folia de reis no fim de semana, do Grupo de Catira de Poços de Caldas, no domingo, além do Terço dos Três Santos, no primeiro dia de festa, dentro da programação folclórica. Haverá também dança da fita e de quadrilha, realizadas pelo Sesc, na quinta e na sexta, respectivamente.

O cardápio da festa inclui pratos típicos como tutu, torresmo, arroz carreteiro, feijão tropeiro, leitoa espalmada, bisteca, costela, pamonha, curau, milho verde, doces regionais, galinhada, caldos deliciosos, quentão, canjicada e canjiquinha.

Programação

Dia 16 – Quarta

18h – Levantamento do mastro

19h – Banda maestro Azevedo

20h – Terço dos Três santos

21h – Alysson & Adysson

Dia 17 – Quinta

18h – Leko e Diego

20h – Dança da fita – Sesc

21h – Denis e Matheus

Dia 18 – Sexta

18h – Leko e Diego

20h – Quadrilha do Sesc

20h30h – Apresentação do coral da professora Juliana

21h – Bruno & Vanucci

Dia 19 – Sábado

12h – Richard & David

14h – Apresentação da Creche Lar Irmã Catarina

14h30h – Apresentação escola Professora Aline

15h – Folia de Reis

16h – Léo Mizael e banda

18h30h – Leo Fraga

21h – Lorena, cover oficial de Marília Mendonça

Dia 20 – Domingo

10h – Missa Campal Padre Donizetti

12h – The Barthos “As vozes femininas do sertanejo”

15h – Folia de Reis

16h – Heraldo e banda

18h – Banda Polícia Militar de Minas Gerais

19h30h – Grupo Catira de Poços de Caldas

20h30 – Giovani & Denilson

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas