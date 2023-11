Com recursos do Governo de Minas, São Sebastião do Paraíso vai aprimorar oferta de serviços de saúde

Além dos investimentos na Rede de Atenção Psicossocial e na Atenção Primária à Saúde, o Estado também destinará recursos para o Centro de Queimados tipo II

Foto: Ascom SRS Passos

Quatro serviços de saúde foram inaugurados nessa segunda-feira (20/11) em São Sebastião do Paraíso, no Sul do estado. São eles uma Unidade Básica de Saúde (UBS), um Serviço de Residência Terapêutica (SRT), um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD III e um Laboratório Municipal. A partir de 2024, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o Governo de Minas financiará o Serviço de Residência Terapêutica e o Caps AD III, além de investir na coleta de sangue no município.

A cerimônia de entrega dos serviços de saúde foi conduzida pelo prefeito Marcelo Morais e pelo vice prefeito e secretário municipal de Saúde, Daniel Tales Oliveira, tendo como convidados o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, a subsecretária de Redes de Atenção à Saúde, Camila Moreira de Castro, a superintendente Kátia Rita Gonçalves, da Regional de Saúde de Passos, a coordenadora de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, da SES-MG, Taynara Fátima Silva de Paula, entre outros convidados.

Para o secretário Fábio Baccheretti, os serviços de saúde mental de São Sebastião do Paraíso são uma importante atuação do município em relação a um problema que poucos procuram enfrentar.

“Os usuários da saúde mental são uma população que ficava à margem, estigmatizada. O que nós estamos vendo aqui em São Sebastião do Paraíso é um grande exemplo. Eu vi poucos municípios enfrentarem essa pauta da maneira como está sendo enfrentada”, disse.

Além da população do município, estimada em cerca de 70 mil habitantes, moradores da microrregião de Saúde São Sebastião do Paraíso serão beneficiados pelos serviços de saúde.

A Unidade de Saúde da Família (USF) Olivia Candiani Bérgamo, mais conhecida como Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Mariana, irá atender a oito bairros, com um total de 3.318 pessoas cadastradas. Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da microrregião de Saúde São Sebastião do Paraíso poderão contar com o Serviço de Residência Terapêutica e com o Centro de Atenção Psicossocial AD III, cuja implantação faz parte do processo de pactuação de serviços no Plano de Ação da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) do Estado de Minas Gerais.

Para a superintendente Regional de Saúde de Passos, Kátia Gonçalves, os serviços de saúde mental são uma resposta às discussões e diretrizes da Raps no território, que tiveram pautas e debates em conferências de saúde, seminários regionais e macrorregionais.

“A Raps de São Sebastião do Paraíso conta com serviços capazes de prestar atendimentos aos usuários em suas necessidades e, hoje, com a inauguração de mais dois novos serviços, o município completa sua Raps”, destacou a superintendente.

Marcelo Morais, prefeito de São Sebastião do Paraíso, ressaltou a retomada da obra da Unidade Básica de Saúde Vila Mariana, que havia sido paralisada em 2014, e a reabertura do Laboratório Municipal, que não estava em funcionamento desde 2017. O laboratório passará a contar também com um posto avançado de coleta externa de sangue do Hemominas.

Outro investimento do Governo de Minas na região é a formalização do convênio com a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, que receberá R$ 1.975.828,00 para a aquisição de equipamentos para estruturação do Centro de Queimados tipo II.

“São grandes entregas neste município que vem crescendo muito com seus serviços de saúde e uma Santa Casa que está se firmando como referência de queimados para o estado. A gente fica muito feliz por ver a saúde avançando muito aqui em São Sebastião do Paraíso”, destacou Fábio Baccheretti.

No período de 2018 a 2023, o município recebeu cerca de R$ 8 milhões de investimento do Estado para a Atenção Primária e a macrorregião de Saúde São Sebastião do Paraíso contou com, aproximadamente, R$ 485 milhões de recursos do Governo de Minas.

Fonte: Agência Minas