Com feriado nesta quinta-feira, UAI de Itajubá não terá expediente

O expediente será normal na sexta-feira (16/8), de 7h às 19h na capital, e de 8h às 17h no interior.

Foto: Cristiano Machado / Imprensa MG

As Unidades de Atendimento Integrado (UAI) de Itajubá, no Sul do estado, a capital Belo Horizonte (Praça Sete, Barreiro e Venda Nova), a UAI Aeroporto, na Região Metropolitana, e as e unidades de outros nove municípios do interior do estado, que celebram o feriado de Assunção de Nossa Senhora, não terão expediente nesta quinta-feira (15/8).

Os outros municípios são: Araxá, Conceição das Alagoas, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Joaquim Felício, Patos de Minas, São João del-Rei, Uberaba e Uberlândia.

O expediente será normal na sexta-feira (16/8), de 7h às 19h na capital, e de 8h às 17h no interior. Com exceção das UAIs Araxá, Conceição das Alagoas, Itajubá e Joaquim Felício, que não irão funcionar em virtude do ponto facultativo nos municípios.

Serviços digitais

Diversos serviços prestados nas UAIs também estão disponíveis em formato virtual nos canais digitais do Governo de Minas – Portal MG, terminais de autoatendimento disponíveis nas unidades, aplicativo MG App Cidadão e nas páginas dos órgãos responsáveis pelos serviços.

Todos os serviços prestados nas UAIs são realizados com agendamento prévio nesses canais. O agendamento é gratuito.

Fonte: Agência Minas