Com a chegada do frio, Cemig orienta para atitudes que ajudam na economia de energia  

Com a aproximação do inverno, os dias mais frios já começam a mudar os hábitos das pessoas e, consequentemente, o uso de aparelhos e equipamentos que podem gerar mais conforto e criar uma temperatura mais agradável se intensificam. Por isso, a Cemig vem, mais uma vez, orientar os seus clientes para o uso consciente da energia elétrica.

E a economia começa, exatamente, com a mudança de hábitos. Segundo o engenheiro de Eficiência Energética e Sustentabilidade da Cemig, Thiago Batista, adotar atitudes simples no dia a dia pode auxiliar na redução do consumo.

O especialista destaca que o chuveiro, nesta época do ano, acaba se tornando um dos equipamentos mais utilizados para aumentar o conforto das pessoas, porém, tendo como consequência, o aumento do valor da fatura. “Reduzir o tempo embaixo do chuveiro é o mais recomendado, pois nos dias mais frios é comum a utilização do equipamento na potência máxima, que permite banho mais quente, mas aumenta o consumo de energia.”, orienta Thiago Batista.

Outra orientação simples indicada pelo especialista é que os clientes verifiquem o estado da borracha de vedação de refrigeradores, se as portas não estiverem fechando corretamente, a geladeira ou o freezer irão gastar mais energia para resfriar os alimentos. O correto ajuste do termostato também contribui para a economia, considerando que a temperatura do ambiente está mais baixa.

“A geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consome energia em uma residência, principalmente devido ao ‘abre e fecha’. Além disso, é importante lembrar que alimentos ainda quentes não devem ser armazenados no seu interior, pois isso sobrecarrega o refrigerador e consequentemente aumenta o consumo de energia”, afirma.

“Para saber se a borracha de vedação está em bom estado, faça o seguinte teste: coloque uma folha de papel entre a porta e a geladeira, feche a porta e tente retirar a folha, se ela sair com facilidade, está na hora de trocar a borracha. Repita o teste em vários pontos da porta da geladeira”, completa.

Economia em outros equipamentos

Outra dica recomendável é, ao se utilizar a máquina de lavar roupas, colocar de uma só vez a quantidade máxima de peças indicada pelo fabricante, diminuindo assim a quantidade de vezes de utilização do eletrodoméstico. O ferro elétrico também só deve ser ligado quando houver uma grande quantidade de roupas para passar.

Além disso, deve-se evitar utilizar esse equipamento em horários em que muitos outros estiverem ligados. Ele sobrecarrega a rede de energia elétrica, devido à sua potência elevada, e pode causar o desligamento automático do disjuntor.

Outra atenção que os clientes precisam ter é com os equipamentos no modo de espera. Nesta condição, os aparelhos consomem menos do que em uso normal, mas seria como uma torneira pingando 24 horas, todos os dias, e essa água não é utilizada. Para economizar, é necessário que o consumidor retire o equipamento da tomada.

“A eletricidade consumida por um aparelho eletrônico em stand by (modo de espera) pode representar até 15% do consumo do equipamento. Vale ressaltar que, ao desligar a TV, é importante desligar os demais equipamentos que estão conectados ao aparelho. Os receptores de TV por assinatura são os maiores vilões deste tipo de desperdício'”, explica.

Para finalizar, o especialista da Cemig destaca que buscar aparelhos eletrodomésticos eficientes e substituir as lâmpadas de casa por lâmpadas LED pode representar, mensalmente, uma economia de até 75% no consumo.

Outra forma de economizar

Mais uma dica para conseguir redução dos valores cobrados na fatura de energia e a conta pesar menos no bolso no fim do mês é aderir à modalidade de energia solar por assinatura, como oferece a Cemig SIM. A empresa do Grupo Cemig foi criada em 2019 e, desde então, já proporcionou mais de R$47 milhões em economia para os seus mais de 7 mil clientes.

Consumidores residenciais e comerciais, além dos produtores rurais dos 774 municípios atendidos pela Cemig Distribuição podem fazer a adesão, que é totalmente gratuita e 100% digital. Em apenas alguns minutos, é possível concluir o processo e economizar na tarifa de energia, todos os meses, sem obras e sem investimentos.

Funciona assim: a energia do sol é captada nas 23 fazendas solares da Cemig SIM, localizadas em todas as regiões de Minas. Ela é transformada em energia elétrica e injetada na rede de distribuição até chegar ao consumidor. Com a SIM, o desconto na tarifa de energia pode chegar a até 12% por mês. Basta acessar o site da empresa e fazer a simulação. Além de economizar, os clientes têm a oportunidade de gerar e consumir uma fonte totalmente limpa e renovável. Desde a implantação da empresa, mais de 25 toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas na atmosfera.

