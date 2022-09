Colisão frontal entre ônibus e caminhão deixa feridos, entre Pouso Alegre e Borda da Mata

Ocorrência foi registrada na altura do Km 6.

Redação CSul / Foto: Polícia Militar Rodoviária.

Nesta segunda-feira (26), um caminhão e um ônibus colidiram na MG-290, entre os municípios de Borda da Mata e Pouso Alegre. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, estava chovendo no momento da ocorrência.

O ônibus seguia para Borda da Mata, porém, na altura do km 6 o veículo se chocou de frente com o caminhão. As causas do acidente não foram informadas.

Ainda conforme a PMR, os motoristas dos veículos foram levados para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Dois passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves.