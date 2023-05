Colisão frontal entre bicicleta e motocicleta deixa ciclista ferido e requer resgate conjunto de Bombeiros e SAMU em Alfenas

O ciclista teve sangramento no nariz e suspeita de “TCE”.

Foto: Corpo de Bombeiros

Uma colisão frontal entre bicicleta e motocicleta fez com que o ciclista do sexo masculino de 57 anos ficasse ferido.

Bombeiros de Alfenas foram acionados para o resgate da vítima.

No local, uma equipe do SAMU também estava presente e atuou em conjunto com os Bombeiros militares no atendimento da vítima.

O ciclista teve sangramento no nariz e suspeita de “TCE”.

Bombeiros e SAMU realizaram atendimento da vítima no local que foi transportada ao hospital Alzira Velano.

Fonte: Corpo de Bombeiros