Colisão entre motocicleta e carro deixa motociclista ferida em Alfenas, com atuação conjunta dos Bombeiros e equipe do SAMU

Após receber os primeiros socorros no local, a motociclista foi encaminhada ao hospital Alzira Velano.

Foto: Corpo de Bombeiros

Bombeiros Militares de Alfenas e equipe do SAMU atenderam um acidente envolvendo colisão entre motocicleta e carro.

O acidente ocorreu entre o cruzamento da avenida Presidente Artur Bernardes com a rua Gabriel Moura leite, no centro de Alfenas.

A motociclista do sexo feminino com a colisão foi ao solo e se feriu.

Bombeiros e SAMU realizaram o atendimento da vítima que teve escoriações na perna e lesão no joelho esquerdo.

A condutora do automóvel permaneceu no local. A polícia Militar esteve presente em apoio.

Fonte: Corpo de Bombeiros