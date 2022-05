Colheita do café de 2022 começa com expectativa de produção maior do que em 2021￼

Segundo o Conab, a colheita deste ano deve ser 27% menor do que a de 2020

Redação Csul / Foto: Portal Onda Sul

A colheita do café já iniciou na região do Sul de Minas. A expectativa é de que a produção deste ano, supere a do último ano, porém, segundo dados da Conab, a colheita não será melhor que a de 2020, o último ano de safra cheia.

De acordo com os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a expectativa é que seja produzido aproximadamente 13,9 milhões de sacas de café, o que representa 18% a mais do que 2021.

O ano de 2022 é de bienalidade positiva, tal como 2020. A área de produção no Estado é de mais de 990 mil hectares, sendo que cerca de 490 mil estão no Sul de Minas.

Devido à crise hídrica do ano passado, a seca e as geadas, a safra deste ano deverá ser mais baixa do que a de 2020, a previsão era de que as lavouras começassem a se recuperar neste ano.

Na Cooperativa de Campos Gerais (Coopercam), a expectativa é produzir cerca de 300 sacas de café até o fim da colheita deste ano.

*Com informações G1 Sul de Minas