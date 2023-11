Colégio Travessia busca promover a cultura e discutir questões importantes em Três Pontas

O projeto foi inaugurado em grande estilo e daqui pra frente todo o trabalho e/ou evento que tiver como assunto questões sociais será englobado no projeto Conscientiza Travessia

Foto: Grupo Unis

Durante todo o ano de 2023, professores do Maternal II ao 8º ano do Ensino Fundamental II do Colégio Travessia de Três Pontas, realizaram o projeto Ciranda do Livro, com o objetivo estimular a criatividade dos alunos, poder de criação lúdica e sistemática, além de estimular a escrita e formas de expressão dando ao aluno o protagonismo que ele merece.

Como a culminância da Ciranda do Livro se deu no fim do ano com uma noite de autógrafos realizada na varanda da Casa da Cultura em Três Pontas, coincidentemente na semana da Consciência Negra, a equipe do Colégio pensou em unir os dois propósitos, literatura e conscientização, no projeto Conscientiza Travessia, como forma de promover a cultura como um todo, discutindo acerca de questões importantes como a diversidade, humanidade e amor ao próximo.

O projeto foi inaugurado em grande estilo e daqui pra frente todo o trabalho e/ou evento que tiver como assunto questões sociais será englobado no projeto Conscientiza Travessia como forma de incentivar os alunos no seu desenvolvimento enquanto ser e trazer as famílias para estes debates de extrema relevância.

O Conscientiza Travessia tem como propósito acontecer todos os anos em momentos diferentes, dentro ou fora das dependências do Colégio e irá conscientizar alunos, equipe, cidadãos trespontanos sobre os mais diferentes temas relacionados a diversidade de gênero, sexo, religião, etnia, raça, desigualdade social, sustentabilidade, entre outros.

Fonte: Grupo Unis