Colaboradores do CISSUL/SAMU de Passos prestam auxílio em treinamento conjunto para emergências com múltiplas vítimas

Foto: CISSUL/SAMU

Recentemente, nos dias 16 e 17 de maio, a equipe de plantão do CISSUL/SAMU da Base Descentralizada de Passos/MG, composta pelos profissionais, Priscila Aparecida Moraes, Fernanda Aparecida Alves dos Reis, Fabricio de Castro Luiz e Douglas Moreira da Silva, prestaram auxílio para a realização de um simulado de incidente com múltiplas vítimas, promovido pela Santa Casa de Passos/MG em parceria com a Marinha do Brasil.

O simulado ocorreu no município de Passos/MG e teve como objetivo capacitar as entidades envolvidas no atendimento a emergências, com a finalidade de aprimorar os protocolos e procedimentos adotados em circunstâncias críticas, permitindo que testassem o tempo resposta.

Durante o exercício, foram simulados três incidentes distintos: o desabamento do telhado da Igreja São João Batista, um afogamento no Clube Náutico em Furnas e um acidente de carro em frente à JBS, que gerou contaminação por amônia. No total, os incidentes resultaram em 20 vítimas, que foram encaminhadas simultaneamente à Santa Casa de Passos/MG.

A simulação, realizada em parceria com a Marinha do Brasil, contou com a participação da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), que está promovendo a Operação Furnas no sul do estado de Minas Gerais, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e Polícia Militar. Além do CISSUL/SAMU que prestou o apoio durante os exercícios, caso ocorresse situações reais.

O CISSUL/SAMU parabeniza ações como esta que visa objetivos coletivos e ressalta a importância da parceria entre as entidades, buscando sempre a melhoria contínua dos serviços prestados à população sul mineira.

Fonte: CISSUL/SAMU